Messi restera au PSG un an de plus, selon un rapport

Lionel Messi signera un nouveau contrat avec le club français du PSG pour une année supplémentaire. Actuellement, le contrat de Messi avec les Parisiens expire à la fin de la campagne 2022/23. De plus, l’Inter Miami semblait être le principal candidat pour acquérir le capitaine argentin vainqueur de la Coupe du monde.

Cependant, ce plan semble être en attente. quotidien français Le Parisien, qui opère depuis Paris, l’équipe de Messi a accepté de rester au Parc des Princes pour une saison supplémentaire. Selon Le Parisienne, L’agent de Lionel Messi, son père Jorge, a rencontré des responsables du PSG pendant la Coupe du monde sur les chances de rester au club.

Rien n’est encore officiel pour le moment. L’Argentin célèbre toujours son triomphe en Coupe du monde et a des vacances bien méritées. Cependant, à son retour à Paris, Messi conclura l’accord pour prolonger son séjour en France.

Là, il renoue avec son ami de longue date Neymar et Kylian Mbappé. Bien sûr, la dernière fois que Messi a affronté Mbappé, c’était lors de cette finale de Coupe du monde lorsque les deux se sont combinés pour cinq buts et ont chacun caché un coup de pied lors de la séance de tirs au but. Cette saison, ces trois premiers combinés ont totalisé 30 buts et 21 passes décisives en 14 matchs joués. Le PSG est au sommet de la Ligue Un comme l’une des deux équipes invaincues dans le jeu national restant dans les cinq meilleures ligues européennes. Napoli en Serie A est l’autre.

Messi prévoit de rester au PSG une année supplémentaire

La révélation de Messi restant au PSG pour un an de plus choque la MLS. Pendant un certain temps, il est apparu que la Major League Soccer et l’Inter Miami obtenaient le joueur du tournoi de la Coupe du monde. Plus que cela, la MLS voulait sans doute obtenir le plus grand joueur de tous les temps.

Cependant, Le Parisien soutient que la performance de Messi en Coupe du monde a montré qu’il peut encore mener les équipes vers de nouveaux sommets. C’était le premier titre de l’Argentine en Coupe du monde depuis 1986. Le PSG espère pouvoir aider l’équipe française à remporter son premier titre en Ligue des champions.

