Messi reprend sa quête de la Coupe du monde alors que l’Argentine affronte les Pays-Bas

DOHA, Qatar (AP) – Lionel Messi contre Virgil van Dijk. Le plus jeune entraîneur du Coupe du monde prenant le plus ancien. L’Amérique du Sud contre l’Europe. Un arrière-catalogue de rencontres célèbres.

Le match de quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas vendredi a tous les ingrédients d’un classique.

Et la possibilité que ce soit le dernier match de Messi sur la plus grande scène du football ne fait qu’ajouter à l’anticipation.

Le septuple joueur mondial de l’année est à trois victoires de réaliser son rêve ultime mais il a deux personnes, en particulier, qui lui barrent la route.

D’abord, le cadre non négligeable de Van Dijk, qui a été l’un des meilleurs défenseurs du monde ces cinq dernières années. S’il y a quelqu’un capable d’arrêter Messi sur l’un de ses dribbles emblématiques, c’est le gracieux défenseur central de Liverpool qui allie rythme et excellente lecture du match.

Et puis il y a Louis van Gaal, le tacticien rusé qui a 71 ans, a récemment suivi un traitement réussi contre le cancer de la prostate et envisage maintenant de remporter la Coupe du monde dans peut-être le dernier emploi de sa carrière d’entraîneur de 26 ans.

Van Gaal, qui a longtemps été l’un des personnages les plus charismatiques du football, aborde cette tâche avec beaucoup de plaisir, même à la veille de l’un des plus grands matchs de sa carrière.

Jeudi, on lui a dit qu’Angel Di Maria, qui joue pour l’Argentine, pense qu’il est le pire entraîneur avec lequel il ait jamais joué après leur passage à Manchester United en 2014-15.

Van Gaal a dit que c’était dommage que Di Maria ait ressenti cela – “il est l’un des rares joueurs à avoir dit cela”, a-t-il fait remarquer, “comme d’habitude c’est l’inverse” – et a ajouté qu’il s’était une fois disputé avec le capitaine néerlandais Memphis Depay, qui était assis à côté de lui.

“Maintenant, nous nous embrassons”, a déclaré Van Gaal, se penchant vers Depay, les bras tendus.

On a également demandé à Van Gaal comment il prévoyait d’arrêter Messi – une question à laquelle de nombreux entraîneurs au fil des ans n’ont pas trouvé de réponse.

“Ce serait assez stupide de révéler vos propres tactiques,” dit-il en souriant. « Mais ce n’est pas si difficile de trouver une réponse. Vous auriez pu trouver une réponse vous-même. Vous voudrez peut-être bloquer et fermer les lignes de dépassement. Ai-je raison, Memphis ?

Quant à son homologue argentin, Lionel Scaloni, 44 ans, est un novice comparatif après avoir pris en charge son pays en 2018 pour son premier rôle d’entraîneur senior. Pourtant, il a déjà mené l’Argentine au titre de la Copa America l’année dernière – le premier trophée majeur du pays depuis 1993 – et a réussi à stabiliser son équipe après une défaite choquante contre l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe.

Alors que Van Gaal prévoyait un match serré qui se réglerait par un “moment décisif”, Scaloni a déclaré que ce serait un “beau match car nous parlons de deux équipes nationales prêtes à attaquer mais qui peuvent aussi défendre”.

Cela devrait être un choc de styles entre deux des puissances historiques du football, avec l’Argentine – double championne – préférant jouer un jeu de possession et les Néerlandais – trois fois finalistes battus – jouant désormais généralement sur la contre-attaque sous Van Gaal.

Ils se sont rencontrés lors de matchs de Coupe du monde de haut niveau, aucun plus important que la finale de 1978 remportée par l’Argentine à domicile. Il y a eu aussi un match des huitièmes de finale en 1998, remporté par les Pays-Bas grâce à un magnifique but de Dennis Bergkamp à la 90e minute, puis une victoire aux tirs au but de l’Argentine en demi-finale en 2014.

Messi a joué dans ce match et a été maintenu relativement silencieux par une équipe également entraînée par Van Gaal. Huit ans plus tard, Messi est toujours le joueur vedette de l’Argentine et a réalisé sa meilleure performance dans cette Coupe du monde lors de la victoire 2-1 contre l’Australie en huitièmes de finale.

“Le tournoi commence demain pour nous, pour de vrai”, a déclaré Van Gaal. “Bien que je ne veuille pas minimiser l’importance des autres pays que nous avons battus, l’Argentine et potentiellement le Brésil au prochain tour sont des pays différents de ceux que nous avons affrontés jusqu’à présent.”

Scaloni a été pressé sur la forme physique du milieu de terrain Rodrigo De Paul, qui pourrait être un doute selon certains rapports dans les médias argentins, mais n’a pas donné grand-chose.

