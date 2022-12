Messi remporte la Coupe du monde pour prétendre être le GOAT du football

LUSAIL, Qatar (AP) – Après avoir finalement remporté la Coupe du monde, Lionel Messi a fait valoir ses arguments les plus solides à ce jour pour être considéré comme le plus grand joueur de football de tous les temps.

Il ne sera cependant jamais possible de le dire définitivement, même après la victoire 4-2 de l’Argentine aux tirs au but contre la France dimanche lors de la finale au stade Lusail.

Messi a été l’inspiration de son pays tout au long du tournoi au Qatar et a marqué deux fois dans le match qui s’est terminé 3-3 en prolongation.

Kylian Mbappe a certainement fait travailler Messi pour un trophée en or qui lui avait échappé tout au long de sa riche carrière. L’attaquant de France a réussi un tour du chapeau alors que les champions en titre sont revenus de 2-0, puis ont égalisé à nouveau le match après que Messi l’ait fait 3-2 en prolongation.

Mais c’était la soirée de Messi et la Coupe du monde de Messi.

Pour certains, personne ne surpassera jamais Pelé, qui a remporté la Coupe du monde à trois reprises avec le Brésil. Même en Argentine, la patrie de Messi, Diego Maradona reste, pour beaucoup, l’icône ultime du football du pays après avoir été capitaine de l’équipe nationale pour le titre de la Coupe du monde 1986.

Et depuis une quinzaine d’années, Messi entretient une rivalité personnelle avec Cristiano Ronaldo juste pour s’imposer comme le meilleur joueur de sa génération.

La concurrence est féroce lorsqu’il s’agit de déterminer le plus grand de tous les temps, ou le GOAT, comme on l’appelle désormais. Cela peut se résumer à la plus petite des marges qui séparent les joueurs d’une telle brillance.

L’échec de Messi à remporter le plus grand prix du sport a toujours compté contre lui lors de la mesure de ses réalisations contre Pelé et Maradona. Il en va de même pour Ronaldo.

Messi est sept fois vainqueur du Ballon d’Or du meilleur joueur du monde et a remporté le plus grand prix du football de club, le trophée de la Ligue des champions, à quatre reprises. Il a mis fin à son attente d’un premier trophée majeur avec son pays lors de la Copa America de l’année dernière.

La Coupe du monde, cependant, est la mesure ultime de la grandeur et Pelé et Maradona ont assuré l’immortalité avec des performances inspirantes sur cette scène.

Cela avait échappé à Messi jusqu’à dimanche.

Oui, il faisait partie de l’équipe argentine qui a perdu contre l’Allemagne 1-0 lors de la finale de 2014, mais la magie qu’il a produite match in, game out pendant ses années de pointe pour Barcelone n’a jamais semblé se traduire lorsqu’il portait les rayures bleues et blanches de son de campagne.

À 35 ans et approchant de la fin de sa carrière, le tournoi au Qatar était largement considéré comme son dernier coup à la Coupe du monde. Et si tel est le cas, il a gardé le meilleur pour la fin.

Messi ne domine plus plus de 90 minutes, mais décide plutôt des matchs avec des moments de génie. Il a marqué sept buts au Qatar, mais, sans doute, ses passes décisives ont été plus mémorables.

Sa passe déguisée pour le but de Nahuel Molina contre les Pays-Bas en quart de finale a été pesée et mesurée à la perfection. Sa course sinueuse pour battre le défenseur croate Joško Gvardiol et mettre en place son coéquipier Julian Alvarez en demi-finale ressemblait à Messi, mais au ralenti.

Il a maintenant dépassé Pelé avec 13 buts en Coupe du monde et est à égalité au quatrième rang avec Just Fontaine sur la liste de tous les temps. Ses sept dans le tournoi de cette année ont dépassé les cinq de Maradona lors de l’édition de 1986 au Mexique.

Messi a maintenant marqué un record d’équipe nationale de 98 buts en 172 matchs. Cela le place au troisième rang de la liste des buteurs de tous les temps pour les internationaux masculins, derrière Cristiano Ronaldo (118) et Ali Daei (109).

Il y a eu un sens du destin pour Messi et l’Argentine, même après sa défaite choquante 2-1 contre l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture de la Coupe du monde.

Messi a dû rassembler toute l’énergie de ses membres vieillissants pour faire passer l’Argentine en finale et retenir Mbappe. Menant 2-0 et naviguant vers le titre alors que le match approchait des 10 dernières minutes, Mbappe est intervenu pour rappeler à tout le monde qu’il avait déjà dépassé Messi et Ronaldo en tant que meilleur joueur du monde en ce moment.

Il a marqué aux 80e et 81e minutes pour bouleverser le match.

Lorsque Messi a remis l’Argentine devant à la 108e minute, il semblait avoir marqué le vainqueur. Mais le penalty de Mbappe à la 118e a permis à la star du Paris Saint-Germain de réaliser le premier tour du chapeau d’une finale de Coupe du monde en 56 ans.

Lors des tirs au but, Gonzalo Montiel a marqué le coup de pied décisif pour assurer la place de Messi parmi le panthéon des grands et, peut-être, confirmer sa position de véritable GOAT.

