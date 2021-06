Messi remercie une fillette argentine de 8 ans de lui avoir dédié sa vidéo de compétences

Cela reste un rêve pour beaucoup d’être reconnu par la superstar du football Lionel Messi. Cependant, une fille de huit ans, Felicitas Flores, a non seulement été remarquée par Messi, mais a été remerciée par lui.

Le footballeur argentin Messi a remercié le jeune fan de lui avoir dédié une vidéo de compétences. Messi est tombé sur une vidéo publiée par Flores dans laquelle elle montrait ses talents de footballeur qui l’a laissé stupéfait. Flores rêve d’un face-à-face avec un footballeur qui évolue comme attaquant dans son équipe.

La jeune argentine Flores a dédié la vidéo à son « idole » Messi « avec affection »

Messi se prépare actuellement pour la Copa America qui débutera le 14 juin. Cependant, il a pris le temps d’ouvrir sa page Instagram pour apprécier le dévouement de la jeune fille. Après avoir regardé la vidéo, Messi a répondu: « Merci beaucoup pour le dévouement, j’ai regardé la vidéo et vous êtes un génie. »

En tant que capitaine de l’Argentine, il n’a encore remporté ni la Coupe du monde ni la Copa. Messi est désespéré de remporter ces deux titres. Entre-temps, il maintient également le contact avec les fans.

Messi ainsi que d’autres joueurs et entraîneurs argentins ont rendu hommage à la légende du football Diego Maradona lors d’une cérémonie de dévoilement de la statue avant leur qualification pour la Coupe du monde contre le Chili. À l’âge de 60 ans, Maradona était décédée des suites d’un arrêt cardiaque le 25 novembre à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine.

Après avoir rendu hommage, les joueurs ont également entamé leur match contre le Chili en portant un maillot mettant en vedette Maradona. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, l’Argentine a joué contre le Chili et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Messi a marqué le premier but et a donné à l’Argentine une avance rapide via un penalty à la 24e minute. À la 36e minute du match, le Chilien Alexis Sanchez a fait se contenter d’un match nul avec l’Argentine.

Avec le tirage au sort, l’Argentine reste invaincue à domicile contre le Chili en 35 matches et a disputé 12 matchs sans défaite depuis sa défaite contre le Brésil en demi-finale de la Copa America 2019.

