Messi rejoint Pelé et Maradona en tant qu’immortels

En 2013, lors d’une visite avec le pape François, le légendaire gardien de but italien Gianluigi Buffon a touché le visage de Lionel Messi et a déclaré : « Je voulais m’assurer qu’il était humain comme nous.

Pour moi, Lionel Messi est un extraterrestre qui se consacre à jouer avec les humains.

Les éloges de l’un des plus grands gardiens de but du football. Et oui, Lionel Messi est humain mais au Qatar cette année il a rejoint un duo très élitiste de l’histoire du sport pour devenir immortel.

Pelé

Tant qu’il y aura du football, tous les joueurs seront mesurés par rapport à Pelé pour évaluer leur grandeur. Il a soulevé son premier trophée de la Coupe du monde à l’âge de 17 ans, puis l’a remporté deux fois de plus au cours de sa carrière internationale.

Au niveau du club, Pelé a passé 19 saisons avec Santos où il a remporté 6 championnats Brasileiro ; la Copa Libertadores deux fois; deux coupes intercontinentales ; et 10 titres de Campeonato Paulista – un championnat où il a été le meilleur buteur à 11 reprises.

Son déménagement ultérieur aux États-Unis pour jouer avec le New York Cosmos a ajouté une autre dimension à la légende qu’était Pelé.

Il y avait certainement d’autres grands joueurs qui ont séduit le public dans les années 50 et 60. Il y avait Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Raymond Kopa, Eusebio, Bobby Charlton, Gianni Rivera et bien d’autres.

Mais aussi formidables que soient ces individus, Pelé était spécial. Quelque chose de mieux que “génial”. Un niveau de compétence que nous ne verrions pas avant une vingtaine d’années. Jusqu’à ce qu’un jeune argentin entre en scène.

Maradona

Diego Armando Maradona n’était pas encore né lorsque Pelé a soulevé son premier trophée de la Coupe du monde. Il avait 10 ans au moment où Pelé a soulevé son troisième.

À l’âge de 16 ans, Maradona a fait ses débuts seniors pour ses Argentinos Juniors locaux en 1976 avant un court passage chez les géants argentins Boca Juniors où il a également terminé sa carrière.

Une carrière qui l’a mené de l’Argentine à l’Europe avec des passages à Barcelone, Naples et Séville. Maradona a fait ses débuts en Coupe du monde en 1982 en Espagne où l’Argentine a été éliminée au deuxième tour.

Mais lors de la Coupe du monde suivante en 1986 au Mexique, les comparaisons avec Pelé étaient justifiées pour Maradona. Lors de la Coupe du monde suivante en 1990, l’Argentine a atteint la finale avant d’être battue par l’Allemagne de l’Ouest.

Maradona, contrairement à Pelé, a eu la chance de jouer sur la scène mondiale en même temps que la couverture télévisée devenait mondiale. Des milliards de personnes à travers le monde ont eu la chance de voir la magie de Maradona créée sur le terrain.

Comme Pelé, il était certainement comparé à beaucoup d’autres qui ont honoré les terrains de football à travers le monde et pourraient être considérés comme des “grands” de leur temps. Des noms comme Michel Platini, Ruud Gullit, Marco Van Basten & Lother Matheus me viennent à l’esprit.

Mais encore une fois, comme Pelé, il y avait “quelque chose” qui a élevé Maradona au-dessus de tous les autres. Un niveau de compétence qui donnait à tout ce qu’il était comparé un aspect « ordinaire ». Il faudrait encore 20 ans avant que nous soyons honorés d’un autre “fenomeno”.

Messi

Nous sommes en 2022 et nous avons enfin une “sainte trinité”. Tout comme Maradona n’était pas encore né lorsque son prédécesseur a soulevé son premier trophée de la Coupe du monde, Leo Messi n’était pas encore né lorsque Maradona a soulevé son trophée de la Coupe du monde.

Nous sommes tous bien conscients des réalisations de Messi au niveau du club. Pour Barcelone, où il a fait ses débuts au niveau senior à l’âge de 16 ans (comme Maradona), il a disputé 520 apparitions au cours desquelles il a marqué 474 buts.

Il a soulevé 10 trophées de la Liga; 4 titres en Ligue des champions de l’UEFA ; 3 Super Coupe de l’UEFA ainsi que 3 titres de Coupe du Monde des Clubs. Des chiffres incroyables, mais dans le monde cruel que pourrait être le football, rien de tout cela n’aurait d’importance sans le trophée de la Coupe du monde.

C’est un couronnement pour n’importe quel joueur, mais pour être même considéré avec Pelé et Maradona, il était nécessaire que Messi aille jusqu’au Qatar.

Bien plus tard dans sa carrière de joueur par rapport à Pelé ou Maradona, Messi a finalement mis de côté tous les doutes que le public pouvait avoir sur sa grandeur. Le nom de Messi mérite d’être évoqué dans le même souffle que Pelé et Maradona.

L’avenir

Si l’histoire nous enseigne quelque chose, c’est qu’elle a tendance à se répéter. L’histoire nous dit que dans les prochains mois/années, un enfant naîtra dont on parlera dans le même souffle que Pelé, Maradona et Messi.

L’histoire nous dit que l’enfant naîtra probablement en Amérique du Sud. Mais cela, bien sûr, n’est pas une certitude. Il pourrait naître en Afrique, en Asie, en Europe et même en Amérique du Nord.

Cet enfant est peut-être déjà né et même déjà en train de taper dans un ballon de football quelque part sur le globe. Je l’espère. Il est difficile d’attendre environ 20 ans pour avoir la chance d’être témoin de la grandeur sur un terrain de football.

En attendant, il y a certainement beaucoup de joueurs qui nous divertiront ainsi que des débats ouverts sur le fait qu’ils méritent de rejoindre la sainte trinité.

Plus important encore, sachant à quel point un tel talent «étranger», comme le dit Gianluca Buffon, nous est accordé, apprécions le moment et soyons reconnaissants d’avoir été ici pour assister à quelque chose d’au-delà de «grand».

Quelque chose qui fait que ceux qui sont grands ressemblent à de simples mortels.

Crédit photo : IMAGO / Bildbyran