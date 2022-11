Messi rejette les “rumeurs” de fitness et est prêt à commencer la Coupe du monde

Lionel Messi a rejeté les “rumeurs” sur sa forme physique et a déclaré qu’il était prêt à diriger l’Argentine à la Coupe du monde au Qatar.

Il a été suggéré que Messi ait manqué des parties de séances d’entraînement en raison d’une blessure à la cheville, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain a déclaré qu’il jouera contre l’Arabie saoudite au stade Lusail mardi.

“Je me sens bien”, a déclaré Messi lors d’une conférence de presse lundi. “Je vais très bien physiquement et je me sens en bonne condition. Je pense que je viens ici en très bonne forme, à la fois personnellement et physiquement.

“Il n’y a aucun problème. J’ai entendu dire qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles je devais manquer une partie de l’entraînement ou être absent de l’équipe à cause d’un coup, mais ce n’est rien d’extraordinaire.”

Messi est arrivé au Qatar pour participer à sa cinquième Coupe du monde et, ayant eu 35 ans en juin, a réitéré que ce sera la dernière fois qu’il participera au tournoi.

Lionel Messi a déclaré qu’il était prêt à débuter le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Argentine contre l’Arabie saoudite. JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Il aura 39 ans lors de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026 et il a déclaré que le Qatar offrait la dernière chance de soulever le trophée.

“Je suis conscient que c’est un moment très spécial”, a-t-il ajouté. “C’est probablement ma dernière Coupe du monde et la dernière opportunité de faire de mon rêve une réalité. Je suis vraiment heureux et vraiment excité et je veux essayer de profiter de cette Coupe du monde.

“Je pense que l’âge aussi vous fait voir les choses différemment. Peut-être que maintenant je donne plus d’importance aux petits détails parce qu’avant je ne le faisais pas. Je vais essayer maintenant de me concentrer davantage sur les détails et aujourd’hui en profiter est plus important.”

L’Argentine entame sa campagne de Coupe du monde en cherchant à remporter le tournoi pour la première fois depuis 1986.

Ils sont les deuxièmes favoris derrière le Brésil, mais Messi pense que l’équipe n’est plus sous pression après avoir remporté la Copa America en 2021 – bien qu’il y ait des similitudes entre cette équipe et celle qui a atteint la finale en 2014.

“Je ne suis pas sûr que nous nous sentions mieux [than before other World Cups] mais nous venons de gagner un concours et c’est très rassurant”, a-t-il ajouté.

“Cela vous aide à travailler d’une manière différente et vous ne vous sentez pas aussi anxieux. Vous ne vous mettez pas autant de pression, alors nous nous concentrons sur le plaisir.

“L’équipe me rappelle 2014, très unie et claire sur ce que nous devons faire sur le terrain et sur la façon dont nous devons jouer.

“C’est formidable d’être ici en bonne forme car cela vous donne tellement de confiance.”