Messi regrette ses actions lors de la victoire de la Coupe du monde contre les Pays-Bas

Lionel Messi a regretté son comportement pendant et après la victoire de l’Argentine en quart de finale contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde au Qatar.

Messi et ses coéquipiers ont été critiqués pour leurs actions après la victoire aux tirs au but après leur match nul 2-2 le 9 décembre.

La star du Paris Saint-Germain a célébré son penalty à la 73e minute en courant devant l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal et en mettant ses mains sur ses oreilles.

Messi a affirmé après le match que Van Gaal avait “manqué de respect” à l’Argentine dans ses “commentaires d’avant-match”.

“Je savais ce que Van Gaal avait dit, mais il [the goal celebration] est arrivé sur un coup de tête”, a déclaré Messi dans une interview à Paris avec “Perros de la Calle” d’Andy Kusnetzoff.

“Je n’ai pas aimé ce que j’ai fait, je n’ai pas aimé ce qui s’est passé après. Ce sont des moments de nervosité et tout va très vite.”

Le capitaine argentin a été vu en train de se disputer avec Van Gaal et son assistant, Edgar Davids, à plein temps.

Lionel Messi a été impliqué dans une altercation houleuse avec le personnel d’entraîneurs des Pays-Bas après la victoire en Coupe du monde. Liu Lu/VCG via Getty Images

Messi aurait également crié au buteur néerlandais Wout Weghorst lors d’une interview d’après-match : “Qu’est-ce que tu regardes, imbécile ? Reviens là-bas.”

Messi, quant à lui, a déclaré que malgré la longue attente pour lever la Coupe du monde, il ne voulait pas qu’il en soit autrement.

L’Argentine a battu la France aux tirs au but pour remporter sa première Coupe du monde en 36 ans au Qatar lors de la cinquième Coupe du monde de Messi.

“Je pense que si je devais choisir le moment, ça aurait été celui-ci”, a déclaré Messi. “C’est à la fin de ma carrière, je boucle un cercle.

“J’ai tout réalisé avec l’équipe nationale comme j’en ai toujours rêvé. J’ai tout obtenu dans ma carrière, individuellement. Cela clôturait ma carrière d’une manière unique.

“Je n’aurais jamais imaginé que tout cela allait m’arriver quand j’ai commencé et arriver à ce moment était le meilleur… Je n’ai rien à redire et je ne peux pas en demander plus.

“Nous avons gagné la Copa América [2021] et la Coupe du monde, il ne reste plus rien.”

Messi a déclaré qu’il souhaitait que Diego Maradona puisse voir l’Argentine remporter la Coupe du monde pour la première fois depuis que la légende de Naples a aidé sa nation à soulever le trophée en 1986.

Maradona, qui a entraîné Messi lors de la Coupe du monde 2010, est décédé en décembre 2020.

“J’aurais aimé que Diego Maradona me passe le [World] Coupe ou au moins d’avoir vu tout cela”, a déclaré Messi.

“Avoir vu l’Argentine championne du monde, compte tenu à quel point il la désirait et à quel point il aimait l’équipe nationale. Je pense que lui d’en haut, ainsi que de nombreuses autres personnes qui m’aiment, m’ont donné de la force.”