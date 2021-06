Messi reçoit une fête d’anniversaire surprise organisée au milieu de la nuit par ses coéquipiers argentins – et sa femme Antonela le taquine (VIDEO)

L’emblématique numéro 10 est actuellement en service international au Brésil, où La Albiceleste est en tête du groupe A après une victoire 1-0 sur le Paraguay lors de son dernier match, lorsque Messi a remporté le prix de l’homme du match.

En préparation de leur rencontre avec la Bolivie lundi, les coéquipiers de Messi auraient dérangé le garçon d’anniversaire au milieu de la nuit.

En lui chantant « Joyeux anniversaire » en espagnol, des joueurs comme Angel Di Maria, Nicolas Otamendi et Leandro Paredes lui ont offert des cadeaux comprenant une bouteille d’eau surdimensionnée, une bouteille de vin et une casquette de baseball.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Leo Messi (@leomessi)

« Commencer mon anniversaire avec les garçons et recevoir des cadeaux » Messi a écrit sur Instagram, partageant un clip de l’incident.

« Merci beaucoup pour cette journée spéciale, même si je ne suis pas avec la famille, qui me manque beaucoup en ce moment », il ajouta.

Giovani Lo Celso, Di Maria, la page officielle du Barça et le président du football argentin Marcelo Tinelli ont tous ajouté des commentaires de félicitations à la publication.

Il en va de même pour sa femme, Antonela Roccuzzo, qui a plaisanté : « Pauvre lui, mon vieux avait déjà sommeil, il était tard pour lui » à côté d’un emoji qui pleure de rire.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Sur sa propre page, elle a partagé une photo du couple dans sa jeunesse, un cliché intime plus récent et l’un de l’ensemble du clan Messi avec leurs trois enfants à ses 13,5 millions de followers.

« Joyeux anniversaire, mon amour. Nous t’aimons davantage chaque jour. Tu es tout pour nous – tu nous manques tellement. » lire sa légende.

Messi a répondu en disant: « Merci, ma vie. Et toi beaucoup [mean everything] tome. Je vous aime [all]. »

🐐 🔴 ⚫️ 🔟 🇦🇷 pic.twitter.com/29KIBu7nPf – Les vieux garçons de Newell (@NewellsEnglish) 24 juin 2021

🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🎂🎂🐐💙💙💙🐐❤️🐐❤️🐐🎂🎂🐐🐐🐐💙🐐❤️🐐❤️🐐🎂🎂🐐💙💙💙🐐 ❤️❤️❤️🐐🎂🎂🐐🐐🐐💙🐐🐐🐐❤️🐐🎂🎂🐐💙💙💙🐐🐐🐐❤️🐐🎂🎂🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 – FC Barcelone (@FCBarcelona) 24 juin 2021

Agent libre dans six jours, Messi se concentre sur la tentative de remporter son premier trophée majeur avec l’Argentine après le chagrin de trois finales perdues de 2014 à 2016 lors de la Coupe du monde et de la Copa America.

Pourtant, les médias catalans rapportent que son nouvel accord de deux ans, qui comprend une saison supplémentaire facultative, pourrait être confirmé dès demain, ou le jour de l’anniversaire du président du Barça, Joan Laporta, le 29 juin.

Faisant peur aux fans de Blaugrana, cependant, le chef de la Liga Javier Tebas a suggéré que le club pourrait devoir décharger plusieurs joueurs pour équilibrer les comptes.

« Barcelone a dépassé son plafond salarial, a-t-il déclaré lundi.J’espère qu’ils pourront garder Messi, mais pour ce faire, ils devront faire des coupes ailleurs.

« La gravité de la situation dépend des ressources qu’ils sont capables de générer« , a poursuivi Tebas. « Le Barça doit restructurer sa dette. S’ils y parviennent, la situation ne sera pas grave.

« Mais ils ont poussé leur masse salariale à la limite. Et quand le football a toussé – ou, pour mieux dire, s’est perforé un poumon – ils n’ont pas voulu absorber cette perte de revenus. Ils doivent prendre des mesures.

« Sur les 700 millions d’euros [$835 million] pertes [around La Liga], la moitié est pour Barcelone.

« Il y a d’autres grands clubs qui ont fait un plus gros effort pour l’éviter. Le Real Madrid a fait un effort louable pour s’assurer que leurs pertes ne sont pas les mêmes que le Barça, qui remporte le trophée pour les pertes. »