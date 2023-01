Messi reçoit un traitement “royal” après le match du Paris Saint-Germain à Riyad

Un autre match glorieux s’est terminé avec la victoire du Paris Saint-Germain du footballeur Lionel Messi. En plus de trente rencontres jusqu’à présent, les fans ont une fois de plus pu assister à la plus grande rivalité de joueurs du monde du football, le GOAT contre le GOAT, Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo. Alors que le match amical entre le Paris Saint-Germain et le match d’exhibition Saudi All-Star XI s’est terminé au King Fahd Stadium de Riyad, le capitaine de l’équipe gagnante de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été le seul à recevoir le traitement royal. Dans un clip partagé par un utilisateur de Twitter, des footballeurs légendaires comme Ronaldo ont été accueillis par une poignée de main lors de la cérémonie d’après-match par un haut responsable saoudien. Pour Messi, c’était différent. Il a reçu un câlin et un énorme sourire avec cette médaille. Découvrez le clip ici:

La base de fans du célèbre footballeur, Lionel Messi, jaillissait de l’adorable clip. Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur joie de voir le capitaine de l’équipe nationale argentine recevoir tant d’amour de la part des gens du monde entier. “Tout le monde aime Messi”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Il est tellement aimé”, lit un autre tweet.

Un utilisateur a tweeté: “Messi était la seule personne qu’il a étreinte.”

Lionel Messi n’a pas reçu ce traitement spécial de la part des seuls responsables saoudiens. Même le Shehanshah de Bollywood a été stupéfait lorsqu’il a rencontré les joueurs les plus célèbres du monde du football. Amitabh Bachchan a été invité au match amical à Riyad en tant qu’invité principal. Lorsque la légende de Bollywood est sortie sur le terrain pour rencontrer les footballeurs, on l’a vu tout sourire et serrer la main des légendes. Cependant, lorsqu’un enfant tend la main, l’homme de 80 ans ne l’a apparemment pas reconnu, non pas une mais deux fois. Au moins, le gamin s’est fait caresser la joue par l’acteur. Découvrez le clip ici:

Pendant ce temps, le match PSG vs Saudi All-Star XI s’est terminé de manière palpitante avec Lionel Messi, Cristino Ronaldo et Kylian Mbappe, tous sur la feuille de match. Le PSG a remporté le match amical alors qu’il était un seul homme ici puisqu’il a marqué 5 buts. Le Saudi All-Star XI s’est retrouvé avec un score de quatre à temps plein. Le festival saoudien parrainé par l’État connu sous le nom de Riyadh Seasons a présenté un total de neuf buts, un carton rouge et 90 minutes passionnantes d’action étoilée.

