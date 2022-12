Messi rate un penalty mais l’Argentine progresse

Les Sud-Américains ont battu la Pologne pour s’assurer d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde

Un penalty manqué de Lionel Messi n’a pas fini par coûter cher puisque l’Argentine a réservé sa place dans les 16 derniers de la Coupe du monde avec une victoire sur la Pologne, qui s’est également qualifiée pour les huitièmes de finale malgré sa défaite.

Messi a vu son coup de pied de première mi-temps sauvé superbement par le gardien polonais Wojciech Szczesny, mais l’Argentine a répondu avec un but au début de la seconde période d’Alexis Mac Allister et une frappe de Julian Alvarez à la 67e minute pour faciliter la victoire.

L’Argentine a terminé en tête du groupe C avec six points, tandis que la Pologne s’est qualifiée deuxième avec quatre points, à égalité avec le Mexique mais progressant grâce à une différence de buts supérieure.

Au cours d’une nuit d’action tendue, le Mexique a battu l’Arabie saoudite 2-1 mais n’a pas pu marquer le troisième but qui l’aurait fait passer aux dépens de la Pologne.

Alors que le Mexique menait 2-0 grâce aux buts d’Henry Martin et au coup franc tonitruant de Luis Chavez, à un moment donné, ils étaient à égalité avec la Pologne dans le tableau du groupe C en termes de points, de différence de buts et de buts marqués – et étaient purement derrière leurs rivaux. en raison du meilleur bilan disciplinaire des Polonais au Qatar.

Cela a changé lorsque le but tardif de Salem Al Dawsari pour les Saoudiens a devancé la Pologne à la différence de buts, même si un troisième but aurait quand même suffi au Mexique.

Lorsque le drame s’est calmé, c’est l’Argentine qui a dominé le groupe et organisé une dernière rencontre de 16 avec l’Australie, deuxième surprise du groupe D.

La Pologne affrontera la France, championne en titre, qui a subi une défaite choc 1-0 face à la Tunisie lors de son dernier match de groupe mercredi, mais a tout de même terminé en tête du groupe D.

Szczesny a superbement sauvé de Messi mais l’Argentine a marqué deux fois en seconde période.

© Markus Gilliar / GES Sportfoto / Getty Images



Avant la Coupe du monde, l’Argentine était appréciée par beaucoup alors que les favoris au titre se dirigeaient vers le Qatar sur une séquence de 36 matchs sans défaite.

Ils ont été stupéfaits par l’Arabie saoudite lors de leur match d’ouverture dans l’un des plus grands bouleversements de la Coupe du monde de tous les temps, mais ont rebondi contre le Mexique grâce à une performance inspirée du talisman Messi.

Contre la Pologne, le capitaine argentin a raté une chance de mettre son équipe devant, ratant son coup de pied après qu’un contrôle VAR ait jugé qu’il avait été victime d’une faute d’un bras égaré de Szczesny alors qu’il tentait de dégager le ballon.

Le gardien polonais – qui avait réalisé un brillant double arrêt sur penalty contre l’Arabie saoudite – a de nouveau excellé en repoussant l’effort de Messi avec un bras droit tendu.

Szczesny a révélé plus tard qu’il avait parié Messi 100 € que l’arbitre Danny Makkelie ne lui accorderait pas le penalty, pour ce qui semblait être un léger contact avec le front de Messi après qu’il avait déjà dirigé le ballon bien loin du but.

“Nous avons parlé avant le penalty et je lui ai dit que je lui parierais 100 € qu’il [referee] n’allait pas le donner, “ a déclaré le gardien à TV2.

“J’ai donc perdu un pari contre Messi. Je ne sais pas si c’est autorisé à la Coupe du monde – je vais probablement être banni pour ça. Mais je m’en fous maintenant

“Je ne vais pas le payer non plus – il se fiche de 100 €, je pense qu’il en a assez”, a ajouté Szczesny.

L’équipe de Lionel Scaloni a répondu au revers immédiatement au début de la seconde période lorsque le milieu de terrain de Brighton Mac Allister a réussi une finition précise dans le coin inférieur.

Alvarez a ensuite rendu la soirée confortable avec une superbe frappe fouettée pour le deuxième argentin.

La Pologne était en grande partie sans intérêt, avec Robert Lewandowski isolé en attaque et l’équipe concédant un stupéfiant 74% de possession de balle à ses adversaires.

En fin de compte, un match nul contre le Mexique et une victoire contre l’Arabie saoudite ont suffi à faire passer les Polonais – bien qu’ils ne soient pas pressentis par beaucoup pour vaincre la France lors de leur rencontre au stade Al Thumama dimanche.

L’Argentine sera quant à elle la favorite face à l’Australie au stade Ahmad bin Ali samedi.