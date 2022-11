Messi rate le penalty mais Mac Allister et les buts d’Alvarez aident l’Argentine à atteindre les huitièmes de finale

Lionel Messi a vu un penalty arrêté mais l’Argentine s’est tout de même qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en tant que vainqueur du Groupe C après une victoire 2-0 sur la Pologne mercredi.

La Pologne s’est également classée deuxième, bien qu’une victoire 2-1 du Mexique contre l’Arabie saoudite dans l’autre match du groupe ait permis à l’équipe de Czeslaw Michniewicz de progresser uniquement à la différence de buts.

Le but d’Alexis Mac Allister à la 46e minute a calmé les nerfs de l’Argentine après une première mi-temps tendue, avant que Julian Alvarez ne double son avance un peu plus de 20 minutes plus tard.

L’Argentine n’avait pas réussi à se frayer un chemin devant Wojciech Szczesny dans les 45 premières minutes au cours desquelles le gardien polonais a sauvé son deuxième penalty du tournoi.

Szczesny a été jugé pour avoir commis une faute sur Messi en s’étirant pour atteindre un centre, mais il a plongé sur sa gauche pour repousser le coup de pied qui en a résulté.

C’était le 31e penalty que Messi n’avait pas réussi à convertir dans sa carrière.

La Pologne offrait peu de menace offensive, l’attaquant vedette Robert Lewandowski étant pratiquement anonyme tout au long du match.

Au lieu de cela, il a été laissé à Szczesny de prendre le devant de la scène pour les Polonais, refusant Messi avec deux premiers arrêts cruciaux.

Messi a d’abord évité un groupe de défenseurs avant de produire un tir qui a volé droit sur le gardien.

Puis il a trouvé de l’espace pour charger dans la surface polonaise en bas à gauche, forçant Szczesny à faire un arrêt à son poteau proche.

L’Argentine a continué à créer les meilleures occasions en première mi-temps et Marcos Acuna a décoché un tir large après qu’Alvarez ait également failli sortir de l’impasse.

Szczesny a dû se démener pour empêcher Angel di Maria de marquer directement d’un corner, avant que le gardien de but ne soit à nouveau appelé à l’action pour empêcher Alvarez.

– Arrêt sur penalty –

Szczesny s’est surpassé en plongeant sur sa gauche pour arrêter le penalty de Messi à la 39e minute.

Il avait encore plus à faire avant le coup de sifflet de la mi-temps, repoussant un tir d’Alvarez avant de sauver la suite de Rodrigo de Paul.

Il n’y avait rien qu’il puisse faire lorsque Mac Allister a sorti l’impasse moins d’une minute après la pause.

Nahuel Molina a chargé sur la droite, puis a coupé le ballon pour que Mac Allister perce juste au-delà de la portée de Szczesny.

Le but a forcé la Pologne à montrer une certaine ambition offensive tardive et Kamil Glik a dirigé juste à côté d’un coup franc presque immédiatement après la reprise.

L’Argentine a continué à chercher plus de buts et Alvarez a marqué son deuxième après avoir bien combiné avec Enzo Fernandez.

Fernandez, faisant son premier départ pour l’Argentine, a choisi son coéquipier, qui a résisté à un défenseur avant de frapper le ballon devant Szczesny.

La Pologne marchait toujours sur la corde raide avec des cartons jaunes potentiellement cruciaux pour ses chances d’atteindre les 16 derniers.

Grzegorz Krychowiak est entré dans le livre à la 83e minute, mais un but tardif de l’Arabie saoudite contre le Mexique a permis aux Polonais de passer en toute sécurité à la différence de buts.

