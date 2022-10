Messi quittera le PSG pour Barcelone en janvier ?

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Messi à Barcelone en janvier?

Barcelone espère faire un geste sensationnel et re-signer Lionel Messi du Paris Saint-Germain en janvier, selon Diario Sport.

Le président du club, Joan Laporta, a déjà évoqué son désir de ramener Messi au Camp Nou, déclarant qu’il espère que la légende argentine prendra sa retraite dans un Blaugrana chemise, après avoir répété à plusieurs reprises que le départ de Messi n’était pas comme personne l’avait souhaité.

Il y a eu des rapports précédents selon lesquels Barcelone essaierait de ramener Messi cet été lorsque son contrat avec le PSG devrait prendre fin, mais ils sont maintenant prêts à relancer leurs tentatives.

Cependant, ce sera difficile pour diverses raisons, principalement parce que le PSG ne veut pas que Messi parte à la mi-saison avant de pousser pour son tout premier titre en Ligue des champions.

Il y a aussi la réticence du PSG à rendre service à Barcelone en raison de la relation entre les deux clubs. Enfin, il a été largement rapporté que Messi se concentre actuellement sur sa saison avec le PSG et joue à la Coupe du monde avec l’Argentine.

Le rapport indique que cette décision ambitieuse semblerait impossible et que Barcelone n’a pas encore pris de contact direct avec Messi. La Blaugrana sont conscients que le temps joue contre eux, car un accord aussi important devrait déjà avoir avancé s’il doit être conclu en janvier.

Lionel Messi quittera-t-il Neymar et le PSG et retournera-t-il à Barcelone ? Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

– Malgré les liens avec Barcelone, Manchester City n’a pas l’intention de laisser Bernardo Silva quittera la mi-saison et offrira à la place à l’international portugais un nouveau contrat lucratif de cinq ans pour rester sur place, comme l’a rapporté Initié du football. Son contrat actuel, d’une valeur d’environ 150 000 £ par semaine, expire en 2025 et City offrira au milieu de terrain une augmentation de salaire ainsi qu’une prolongation, l’ensemble du package valant environ 46 millions de £ au total.

– Barcelone espère parvenir à un accord avec Athletico Paranaense avant de signer un joueur de 17 ans Vitor Roqué l’été prochain, les rapports Mundo Deportivo. Le Real Madrid et la Juventus envisagent également l’attaquant tandis que l’Athletico souhaite des honoraires compris entre 35 et 40 millions d’euros pour l’adolescent brésilien.

– L’AS Monaco surveille le milieu de terrain d’Everton Alex Iwobirapports Ekrem Konourqui ajoute que le club de Ligue 1 voit dans l’international nigérian un possible remplaçant de Alexandre Golovine. Iwobi a prospéré au milieu de terrain des Toffees cette saison, enregistrant un but et six passes décisives en 14 matches dans toutes les compétitions.

– L’entraîneur niçois Lucien Favre ne veut pas garder la signature estivale Kasper Schmeichel ou Fulham prêté Joe Bryan en janvier dernier, selon Marché du pied. Il y a aussi des joueurs qui sont au club depuis plus longtemps qu’il veut décharger, avec Barde de Melvin, Mario Lémina, Lucas Da Cunha et Morgan Schneiderlin tout sur cette liste.

— Bodo/Glimt avant Ola Solbakken rejoindra l’AS Roma pour un contrat de quatre ou cinq ans en janvier, rapporte Calciomercato. Il se déplacera à l’issue de son contrat avec le club norvégien, plutôt qu’en novembre comme José Mourinho l’avait demandé.