Messi prêt à jouer sur du gazon artificiel en MLS

Lionel Messi a tenu sa première conférence de presse jeudi depuis sa signature à l’Inter Miami en juillet. La superstar argentine a couvert un large éventail de sujets lors de l’entretien avec le personnel des médias. Cela comprenait des questions typiques sur la croissance de la Major League Soccer, la Coupe des Ligues et son passage au Paris Saint-Germain. Cependant, Messi a également évoqué la possibilité de jouer sur du gazon artificiel.

Le vainqueur de la Coupe du monde a proclamé qu’il n’avait aucun problème à jouer sur la fausse surface. Il a également déclaré qu’il avait de l’expérience avec le gazon artificiel lorsqu’il jouait quand il était enfant.

« J’ai passé ma jeunesse sur du gazon artificiel, toute ma vie a été sur ce terrain », a déclaré Messi. « Cela fait un moment que je n’ai pas joué sur un gazon artificiel, mais je n’ai aucun problème à m’adapter à nouveau. »

Les équipes de la MLS ont la possibilité de poser de la vraie herbe sur du faux gazon

Six des 29 clubs MLS utilisent actuellement une forme de faux gazon. Cela comprend le Lumen Field de Seattle, le BC Place de Vancouver, le Providence Park de Portland, le stade Gillette de la Nouvelle-Angleterre, le stade Bank of America de Charlotte et le stade Mercedes-Benz d’Atlanta. Le commissaire de la ligue, Don Garber, a précédemment affirmé que les équipes pourraient choisir de poser de la vraie herbe sur le gazon avant les matches impliquant Messi à Miami.

Cependant, ce n’est qu’une option pour chacune des équipes impliquées. Charlotte a récemment déclaré qu’elle n’importerait pas d’herbe pour leur terrain lors de leurs affrontements avec Miami. Messi et ses nouveaux coéquipiers ont actuellement deux matchs à l’extérieur au programme contre des équipes qui utilisent du gazon artificiel. Miami se rendra à Atlanta en septembre avant de terminer sa saison régulière à Charlotte.

Le copropriétaire de Miami évitait auparavant de jouer sur du gazon artificiel

Plusieurs stars étrangères ont déjà critiqué l’utilisation du gazon artificiel en MLS. L’un de ces joueurs est désormais copropriétaire de l’Inter Miami de Messi. David Beckham n’a pas participé à un match contre Toronto en 2007 à cause de la surface.

« En tant qu’athlète professionnel, vous ne pouvez pas jouer à un jeu comme le football sur ce genre de terrain », a proclamé Beckham. « Ce que cela fait à votre corps en tant que joueur de football, vous êtes en morceaux pendant trois jours après cela. »

Thierry Henry, Didier Drogba et Zlatan Ibrahimovic ont également évité de jouer sur la fausse surface pendant leur passage en MLS. Le trio vedette a tous affirmé que des blessures antérieures, en particulier des problèmes de genou / pied, les empêchaient de vouloir jouer sur le gazon artificiel.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire