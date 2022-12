Messi prend une décision sur l’avenir – médias

Il y a d’autres indications que le vainqueur de la Coupe du monde restera à Paris

Lionel Messi devrait rester avec les géants français du Paris Saint-Germain au milieu des informations selon lesquelles le capitaine vainqueur de la Coupe du monde a atteint un «accord de principe» pour prolonger son séjour avec les champions de Ligue 1, mettant apparemment fin à tout lien d’un retour à Barcelone.

Messi, qui a dirigé l’Argentine vers sa première Coupe du monde depuis 1986 il y a moins d’une semaine, avait fait l’objet d’intenses débats quant à son avenir étant donné que son contrat actuel devait expirer en juin 2023, ce qui signifie qu’il aurait été éligible pour discuter des conditions avec les clubs hors de France dès la semaine prochaine.

Mais selon le journaliste de football Guillem Balague, un accord a été conclu à la suite d’intenses discussions entre le directeur du football du PSG, Luis Campos, et le père de Messi, Jorge.

Des discussions ont également eu lieu lors de la Coupe du monde à Doha avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Cela fait suite à la déclaration du président de Barcelone Joan Laporta plus tôt cette semaine dans laquelle il a déclaré qu’il “Aimerait” pour réunir Messi avec les fidèles au Camp Nou – le lieu qui a accueilli une grande partie de la carrière légendaire de Messi.

“Pour nous, il est le meilleur joueur de tous les temps, nous l’avons eu ici et je suis convaincu que dans son cœur, il est un Cule et sera toujours lié au Barca. Qu’il revienne ou non en tant que joueur, en ce moment il est au PSG et on aimerait beaucoup qu’il revienne un jour, mais on verra“, a ajouté Laporta à Barca TV.

Mais selon Balague, les discussions avec le PSG ont avancé sans aucune offre officielle de l’ancien club de Messi.

“C’est pratiquement tout d’accord avec le PSG“, a rapporté Balague via la BBC. “Barcelone ne l’a pas approché ni son père pour offrir quoi que ce soit.

“Ce n’est donc pas que Messi ne veuille pas retourner à Barcelone. La question ne lui a pas été posée.

“Messi est content de tout cela et à son retour de vacances, l’accord s’accélérera.

“Sa vie à Paris est équilibrée, heureuse, tout le monde en profite et il a une réelle possibilité de gagner à nouveau la Ligue des champions. De plus, cela l’aidera à être à nouveau candidat au Ballon d’Or.”

Messi, qui avait également été lié à la franchise Inter Miami de la Major League Soccer de David Beckham, a initialement signé un contrat de deux ans avec le club français après avoir quitté Barcelone lorsqu’il n’a pas été en mesure de remplir les conditions d’une offre de contrat en raison des limites de plafond salarial de la Liga. .

Il a marqué 23 buts en 53 apparitions pour le PSG dans toutes les compétitions, contre 672 en 778 matchs pour Barcelone.