Lionel Messi pourrait être banni jusqu’à quatre matchs après avoir reçu le premier carton rouge de sa carrière à Barcelone lors de la défaite 3-2 de la finale de la Supercoupe espagnole dimanche contre l’Athletic Bilbao.

Deux buts d’Antoine Griezmann semblaient avoir le Barça sur la bonne voie pour le premier trophée de l’ère Ronald Koeman, mais le but d’Asier Villalibre à la 90e minute a porté le match à la prolongation.

Inaki Williams a donné à l’Athletic, qui a battu le Real Madrid en demi-finale, la tête à la 94e minute, et avec le temps écoulé et le Barça perdu 3-2, Messi a été expulsé pour s’en prendre à Villalibre par frustration.

Le comité de compétition de la Fédération royale espagnole de football se réunira cette semaine pour décider de la durée de la suspension du capitaine du Barça.

Messi, 33 ans, est certain de rater deux matches, mais cela pourrait être doublé, en fonction de la manière dont le comité de la compétition catégorise le licenciement. L’interdiction sera servie dans toute la Liga et la Copa del Rey.

Par conséquent, il manquera le voyage de Copa de jeudi à Cornella et le match du week-end prochain contre Elche en Liga. Si l’interdiction est plus longue, il pourrait également manquer le prochain tour de la Copa si le Barca progresse et le match contre l’Athletic au Camp Nou le 31 janvier.

Le carton rouge de dimanche a été le premier que Messi a reçu en jouant pour la première équipe du Barça, une durée de 753 matches. C’était le quatrième de sa carrière, cependant, après un licenciement pour le Barça B en 2005 et deux avec l’Argentine, dont un à ses débuts internationaux la même année.

Koeman a déclaré après la défaite de dimanche qu’il sympathisait avec la frustration de Messi.

« Je peux comprendre ce que Messi a fait », a déclaré Koeman. « Je ne sais pas combien de fois ils l’ont commis une faute, et il est normal de réagir lorsqu’ils continuent d’essayer de vous faire une faute en tant que joueur qui cherche à dribbler avec le ballon, mais j’ai besoin de le revoir correctement. »

Le Barça est entré en finale de dimanche à la suite d’une série de neuf matchs sans défaite dans toutes les compétitions et stimulé par Messi passant un test de condition physique tardif après avoir raté la victoire en demi-finale contre la Real Sociedad.

Deux buts de Griezmann semblaient prêts à prolonger cette course à 10 matches, mais les frappes du Français ont été annulées par Oscar De Marcos, puis Villalibre avant que Williams ne frappe un brillant vainqueur.

« Je suis énervé, en colère, ennuyé », a déclaré Griezmann aux journalistes après la défaite, qui lui a refusé sa première pièce d’argenterie depuis son arrivée au Barça depuis l’Atletico Madrid en 2019.

« J’ai tous les mauvais sentiments que vous pouvez avoir après avoir perdu une finale. Nous avons fait des erreurs sur les jeux arrêtés, nous avons mal défendu, nous n’avons pas parlé aux coups francs. Ce sont des détails importants. »

Koeman a essayé de mettre un visage courageux malgré la défaite.

« Nous sommes tristes et déçus, mais je pense toujours que nous sommes sur la bonne voie et que nous nous améliorons », a ajouté Koeman.

« Nous devons nous améliorer défensivement. Nous devons être plus engagés. Nous ne pouvons pas laisser les joueurs tourner, tirer et passer. Mais je donne tout. Je ne suis pas le pire entraîneur maintenant. [after a defeat] tout comme je ne suis pas le meilleur après une victoire, mais c’est difficile à prendre. «

Pour l’Athletic, c’était un premier trophée depuis qu’ils ont battu le Barca pour remporter la Supercoupe d’Espagne en 2015 et cela n’est venu que dans le troisième match du mandat du nouvel entraîneur Marcelino.

« Le mérite revient aux joueurs », a déclaré Marcelino. « Ils méritaient d’être ici pour ce qu’ils ont fait la saison dernière et de gagner ces deux matchs [against Madrid and Barca] est incroyable.

«Je voudrais aussi me souvenir d’Aritz Aduriz et Mikel San Jose et des autres joueurs qui étaient ici la saison dernière mais qui ne font plus partie de l’équipe. Et aussi, l’entraîneur précédent [Gaizka Garitano] et son personnel. «