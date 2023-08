Messi pourrait avoir besoin de repos après la Coupe des Ligues, déclare l’entraîneur

L’entraîneur-chef de l’Inter Miami, Tata Martino, a confirmé que Lionel Messi aura besoin de repos dans un avenir proche de sa carrière en MLS. La superstar argentine a disputé les sept matches de la Coupe des ligues du club depuis sa signature en juillet. Après avoir été présenté comme remplaçant en seconde période lors du match d’ouverture, Messi a ensuite entamé les six matches restants de la compétition. Ces sept matchs, tous remportés par la MLS, se sont déroulés en moins d’un mois.

Messi a dominé le tournoi avec sa nouvelle équipe. La star de 36 ans a marqué à chaque match et a terminé meilleur buteur de la compétition avec 10 buts au total. Non seulement Messi a marqué une tonne, mais il a marqué des buts importants. Cela inclut un vainqueur du match en retard contre Cruz Azul et un but égalisateur au FC Dallas pour mener le match aux tirs au but.

Yedlin a remis un brassard de capitaine pour les célébrations de la Coupe de la Ligue

L’international argentin a également marqué le seul but de la finale de la Coupe des ligues contre Nashville. Après avoir remporté le titre lors d’une séance de tirs au but, Messi a rendu le brassard de capitaine à DeAndre Yedlin pour les célébrations. Yedlin était capitaine du club avant l’arrivée de Messi en juillet.

Martino a déclaré aux médias lundi que ce genre d’actions faisait partie de ce qui rend Messi si génial. « Ce n’est pas la première fois qu’il fait ce genre de geste », a déclaré Martino. « C’est la raison pour laquelle quand les gens disent qu’il est le meilleur joueur du monde, ce n’est pas seulement à cause de ce qu’il fait sur le terrain pendant un match. »

L’entraîneur laisse entendre qu’il se repose pendant les matchs de la MLS pour Messi

L’entraîneur-chef de Miami a ensuite expliqué que Messi aura bientôt besoin de temps hors du terrain. Cependant, la star sera disponible pour son match de l’US Open Cup avec Cincinnati cette semaine. « Nous nous sommes dit qu’à un moment donné, il devrait se reposer à cause de la charge de minutes jouées », a poursuivi Martino. « Clairement, mercredi ne sera pas ce jour-là. S’il ne me dit pas qu’il veut se reposer, il continuera à jouer.

Miami doit se rendre dans l’Ohio pour affronter Cincinnati en demi-finale de l’US Open Cup le mercredi 23 août. Le match débutera à 19 h HE. Il est disponible en streaming sur Paramount +, Peacock Premium et Telemundo. En outre, vous pouvez regarder le jeu gratuitement sur le réseau CBS Sports Golazo. Le vainqueur du match affrontera Houston Dynamo ou Real Salt Lake en finale.

PHOTO : IMAGO / Agencia-MexSport