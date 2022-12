Messi porte le poids de l’Argentine en finale de la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Alors que Lionel Messi approche de sa deuxième et probablement dernière finale de la Coupe du monde, les enjeux pourraient difficilement être plus élevés.

Il en va de même pour l’Argentine après plus de 30 ans de déception depuis qu’elle a remporté pour la dernière fois le prix ultime du football.

Pour Messi, la victoire contre la France au stade de Lusail dimanche est une chance de mettre enfin la main sur le trophée majeur qui lui a échappé dans sa riche carrière.

Ce faisant, il devancerait Cristiano Ronaldo, qui n’a également jamais remporté de Coupe du monde, dans la rivalité de longue date entre les deux plus grands joueurs de leur génération.

Alors que Ronaldo, 37 ans, a quitté le tournoi au stade des quarts de finale, mis au banc par le Portugal et en larmes dans la reconnaissance probable que sa dernière chance était passée, Messi convoque certains de ses meilleurs moments dans un maillot argentin pour inspirer la course de son pays à le final.

“Chaque fois que nous le voyons jouer, il nous fait ressentir, à nous et aux joueurs, quelque chose de spécial”, a déclaré l’entraîneur argentin Lionel Scaloni. “Il y a quelque chose chez lui que les gens aiment, pas seulement les Argentins.

“Nous nous sentons chanceux et privilégiés de lui faire porter notre chemise.”

La place de Messi aux côtés de Diego Maradona en tant que l’une des deux stars du football les plus emblématiques d’Argentine est assurée depuis un certain temps maintenant. Mais il n’a pas encore imité la plus grande réussite de Maradona en menant son équipe nationale à un titre de Coupe du monde.

Maradona l’a fait au Mexique en 1986 et Messi a vécu dans l’espoir de répéter l’exploit depuis qu’il est devenu un prodige à Barcelone il y a près de 20 ans.

Il y a eu de nombreux faux espoirs pendant cette période.

Il y avait la “dream team” potentielle de Maradona comme entraîneur et Messi comme joueur vedette en Afrique du Sud en 2010. Mais l’Argentine est sortie en quart de finale après avoir été battue 4-0 par l’Allemagne.

En 2014, alors que Messi approchait de son apogée, l’Argentine a atteint la finale au Brésil.

Encore une fois, il a fait face à l’Allemagne. Encore une fois, Messi était du côté des perdants, battu 1-0 en prolongation.

À 35 ans, il savait que c’était probablement son dernier tir à la Coupe du monde et il s’est montré à la hauteur en tant que co-meilleur buteur du tournoi avec l’attaquant français Kylian Mbappé avec cinq buts.

Peut-être plus notables ont été ses passes décisives, comme la passe déguisée pour le but de Nahuel Molina contre les Pays-Bas en quarts de finale.

Ensuite, il y a eu sa course fascinante, bouleversant le défenseur croate Joško Gvardiol, avant de préparer Julián Álvarez pour le troisième de l’Argentine en demi-finale.

“C’est au moins quelque chose dont je peux parler (dont) avec mes enfants un jour que j’ai gardé ce grand, grand joueur”, a déclaré Gvardiol jeudi.

Ces aides ont été révélatrices du fait que Messi ne peut plus le faire seul. L’émergence d’Álvarez, avec quatre buts, a été vitale pour les progrès de l’Argentine.

Messi ne domine plus pendant 90 minutes entières. Au lieu de cela, il décide des matchs avec des moments clés.

Il n’est pas aussi dynamique qu’il l’était dans sa jeunesse, mais il a été plus influent qu’à chacune de ses quatre Coupes du monde précédentes.

Alors que Messi vise à compléter sa collection personnelle de trophées, après avoir remporté quatre titres de Ligue des champions et sept Ballon d’Or du meilleur joueur du monde, l’Argentine cherche à mettre fin à sa longue attente d’une troisième Coupe du monde.

Il a remporté le tournoi pour la première fois lors de l’organisation en 1978, puis à nouveau huit ans plus tard grâce à Maradona.

Messi était censé imiter cet exploit bien avant maintenant.

S’il prend sa retraite sans jamais gagner la Coupe du monde, combien de temps l’Argentine devra-t-elle encore attendre ?

Pas étonnant que chaque instant de magie de Messi et chaque victoire soient accueillis avec une telle effusion d’émotion.

Le sentiment d’anticipation grandit parmi les supporters argentins, qui ont illuminé le tournoi dans une mer de bleu et blanc, défilant dans les rues du Qatar.

Messi nourrit la conviction que cela pourrait être à nouveau leur heure.

S’il s’agit de sa tournée d’adieu, il a donné à ses supporters une course folle en cours de route.

Et avec ou sans Coupe du monde, Scaloni n’a aucun doute sur le statut de Messi comme le plus grand de tous les temps.

“Il semble que nous disions cela simplement parce que nous sommes Argentins et que nous tombons dans le piège de l’égoïsme parce que c’est très argentin de dire cela”, a-t-il déclaré. “Mais je pense qu’il n’y a aucun doute.”

