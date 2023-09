Messi ou Haaland ? Griezmann fait un choix hilarant pour le Ballon d’Or

Après la fin de la saison européenne, les discussions pour savoir qui remporterait le Ballon d’Or 2023 ont commencé sérieusement. Les récents classements de France Football ont attisé les flammes de la polémique.

La passionnante saison 2022/23 s’est terminée avec la victoire de Manchester City contre l’Inter, ce qui signifie que les joueurs encore en lice pour le Ballon d’Or n’ont plus eu l’occasion d’améliorer leur classement.

Pendant ce temps, après avoir mené l’Argentine à un triomphe en Coupe du monde en décembre, Lionel Messi se dirigeait vers un huitième trophée Ballin d’Or, un record.

Mais depuis, Erling Haaland, héros d’une équipe qui a remporté le triplé, s’impose comme un rival sérieux.

Certains pourraient affirmer que le trophée de la Coupe du Monde est sans aucun doute la récompense la plus importante du football. Cependant, le Norvégien sera probablement un concurrent sérieux aux côtés de l’attaquant de l’Inter Miami en octobre.

Griezmann également inclus dans la liste des 30 finalistes du Ballon d’Or

Mais d’autres joueurs, comme Antoine Griezmann de l’équipe de France, sont également en lice pour cet honneur. La star de l’Atletico Madrid a été l’une des étincelles les plus brillantes de la saison et un rouage clé sur le chemin de la France vers la finale de la Coupe du monde.

De plus, il a contribué 15 buts et 16 passes décisives, le plus haut niveau de contribution aux buts nationaux, alors que Los Colchoneros ont terminé troisième de la Liga.

Une question lui a été posée pour savoir qui, selon lui, devrait remporter le Ballon d’Or, même s’il ne fait pas partie des favoris pour remporter le trophée. Malgré ses préférences, le joueur de l’Atletico a trouvé une réponse intelligente.

Qu’a dit Antoine Griezmann ?

« Haaland ou Messi pour le Ballon d’Or ? Moi. Je devrais le gagner. Vous avez oublié que je suis nommé aussi… Si ce n’est pas moi, alors Messi ou Mbappé. Haaland a fait une belle saison, mais c’est une année de Coupe du monde, vous savez ?», a déclaré Griezmann en conférence de presse, via RMC Sport.

Crédit photo : IMAGO / ABACAPRESS