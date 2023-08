Messi offre le premier trophée de l’Inter Miami lors de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue

Lionel Messi et l’Inter Miami ont battu le Nashville SC avec des tirs au but pour remporter la finale de la Coupe de la Ligue samedi soir. L’Argentin a marqué un but étourdissant, mais Miami n’a pas pu retenir le refoulement de Nashville. Même si Fafa Picault a envoyé le match aux tirs au but avec un but en seconde période, Miami a persévéré. La fusillade a atteint le 11e tour, où le gardien de but de Miami Drake Callender a non seulement marqué son penalty, mais a sauvé le coup de pied du buteur de Nashville Elliot Panicco.

Cette compétition remaniée de la Coupe de la Ligue a fait la une des journaux du monde entier. Cela était dû en grande partie à Lionel Messi, qui n’a joué son premier match pour l’Inter Miami qu’il y a moins d’un mois. Cependant, sa forme scintillante avec le club du sud de la Floride a porté l’une des pires équipes de la MLS à son premier trophée. Neuf buts en six matches de Coupe des Ligues entrant dans cette compétition ont fait de l’Argentin, sans surprise, le meilleur buteur de la compétition.

Par conséquent, le premier but de Messi en première mi-temps était à prévoir. Pourtant, la qualité du but est peut-être la meilleure de Messi depuis son passage à l’Inter Miami. Nashville a gardé Messi en bouteille pendant les 22 premières minutes. Lors de sa première véritable opportunité sur le ballon, Messi a dribblé devant Walker Zimmerman. Avec trois autres défenseurs de Nashville convergeant, Messi a déclenché un tir méchant du pied gauche dans le coin supérieur gauche du but de Panicco.

C’était le 10e but de Messi du tournoi, trois de plus que Bongokuhle Hlongwane de Minnesota United.

Nashville égalise avec une deuxième mi-temps solide

Même si tous les yeux des billets chers au Geodis Park étaient tournés vers Messi, ce sont les hôtes qui sont sortis plus forts en seconde période. Après 12 minutes, Nashville a obtenu un corner. Fafa Picault a touché un effort assez docile vers le but. Benjamin Cremaschi de Miami a détourné le ballon. Cependant, Drake Callender, tentant de revenir sur sa ligne de but, a dévié le ballon.

Les deux équipes ont eu de bonnes occasions dans le reste du match. Par exemple, Messi de l’extérieur de la surface avec un tir en face du but. Pourtant, la plus grande chance est venue quelques instants avant le coup de sifflet à plein temps. Sergio Busquets a envoyé un ballon à Leonardo Campana. Campana a remporté un 50/50 contre la défense de Nashville, et il s’est retrouvé au but contre Panicco. Après que Campana ait envoyé le ballon au-dessus du gardien de but, il n’a pas pu contourner sa tentative. Son dernier tir glissé et est sorti pour un coup de pied de but.

Miami remporte la finale de la Coupe de la Ligue avec une fusillade en 11 rounds

La Coupe des Ligues sautant une période de temps supplémentaire de 30 minutes, la finale plongea directement dans les tirs au but. Messi et Hany Mukhtar de Nashville ont converti leurs pénalités pour faire démarrer les choses. Cependant, Miami a pris les devants après que Sergio Busquets a marqué et que Callender a sauvé le tir de Randall Leal. Au cinquième tour et avec le jeu en jeu. Panicco a sauvé le tir de Victor Ulloa.

Au cours des cinq tours suivants, chacun des 10 joueurs a marqué. La plupart du temps, les tireurs ont caché les balles avec du venin. Finalement, les gardiens de but ont dû intensifier. Callender a couvert son tir avec puissance. En revanche, Panicco n’a pas eu autant de chance. À une hauteur confortable pour Callender, le gardien américain a paré le ballon pour assurer une victoire à Miami.

La finale de la Coupe de la Ligue est le 44e trophée de Messi, ce qui fait de lui le footballeur le plus décoré de tous les temps. Il a remporté le prix du joueur du tournoi et du meilleur buteur pour son héroïsme. Messi a encore la possibilité d’ajouter plus d’argenterie à sa première saison avec l’Inter Miami. Le club est toujours en vie dans l’US Open Cup.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire