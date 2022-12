Messi nomme les menaces pour la Coupe du monde avant le test néerlandais

L’Argentine rencontre les Pays-Bas en quarts de finale au Qatar

Lionel Messi s’attend à un test majeur des qualifications de l’Argentine en Coupe du monde lorsqu’il affrontera les Pays-Bas en quart de finale au Qatar vendredi. Le capitaine argentin a également désigné le Brésil, la France et l’Espagne comme de sérieux prétendants au titre.

Messi était sur la cible pour l’Argentine alors qu’ils ont devancé l’Australie lors de leur huitième de finale samedi, portant son total au Qatar à trois buts en quatre matchs.

La victoire 2-1 contre les Socceroos a également été un match historique pour Messi, qui disputait son 1 000e match en carrière.

La prochaine équipe argentine sera l’équipe néerlandaise de Louis van Gaal, qui s’est qualifiée pour les quarts de finale grâce à une victoire 3-1 contre les États-Unis samedi.

Lire la suite Messi marque dans un match historique alors que l’Argentine avance

“Ce sera un match formidable contre les Pays-Bas, comme l’a été toute la Coupe du monde” Messi a déclaré au point de vente argentin Ole.

“C’est une grande équipe, avec de grands joueurs et un grand entraîneur. Et ce sera très dur. »

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées à la Coupe du monde, c’était en demi-finale à Brésil 2014, lorsque l’Argentine s’est imposée aux tirs au but après un match nul 0-0.

L’Argentine et Messi ont ensuite perdu la finale 1-0 contre l’Allemagne.

Messi a déclaré qu’à l’approche du tournoi au Qatar, l’Argentine croyait fermement qu’elle serait “l’un des candidats” pour le titre.

Malgré une défaite choc en match d’ouverture contre l’Arabie saoudite, ils ont rebondi avec des victoires contre le Mexique, la Pologne et l’Australie.

“L’Argentine est une puissance et est toujours parmi les meilleures. Nous savions qu’avant de venir ici, nous faisions partie des candidats à cause de ce que nous avions fait et nous devions le prouver sur le terrain.

“Et heureusement, nous l’avons fait et j’espère que nous continuerons à faire de petits pas”, dit Messi.

Lire la suite Messi réagit aux accusations de “manque de respect”

Ailleurs, Messi a désigné le Brésil, quintuple vainqueur, la France, championne en titre, et l’Espagne, vainqueur de 2010, comme des menaces majeures pour les chances de l’Argentine.

“Comme nous l’avons dit au début, le Brésil joue très bien, malgré la défaite contre le Cameroun, ils continuent d’être l’un des grands favoris”, dit le joueur de 35 ans.

« Aussi la France. Et l’Espagne, malgré les choses qui se sont passées comme elles l’ont fait, joue très bien, elle est très claire sur ce qu’elle fait quand elle a le ballon, elle contrôle la possession pendant longtemps dans le match.

Un nom avec lequel l’Argentine n’aura pas à s’affronter est l’Allemagne – la nation qui l’a battue en finale il y a huit ans.

LIRE LA SUITE: Les Allemands pensaient plus aux questions LGBT qu’au football – icône de l’entraînement

Messi a dit qu’il était “surpris” par l’élimination en phase de groupes subie par les Allemands au Qatar, qui a égalé leur échec en Russie en 2018.

“Parce qu’ils avaient beaucoup de joueurs importants, ils avaient une équipe jeune et parce que l’Allemagne est toujours parmi les meilleures. Il est surprenant qu’encore une fois dans une Coupe du monde, ils soient éliminés au premier tour », dit Messi.

“Mais c’est la Coupe du monde, qui montre à quel point c’est difficile, à quel point le nom de l’équipe n’a plus d’importance.”