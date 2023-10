Messi nominé pour le titre de MVP de la MLS malgré 4 matchs joués

La superstar de l’Inter Miami, Lionel Messi, a été nominée pour le prix Landon Donovan MLS MVP 2023. L’Argentin vient de rejoindre son nouveau club à la mi-juillet, soit à plus de la moitié de la campagne en cours. Bien qu’il ait accumulé des statistiques impressionnantes en peu de temps, la plupart des buts de Messi ne sont pas survenus en MLS.

Messi a disputé 12 matchs au total pour Miami jusqu’à présent cette saison. L’ailier de 36 ans a également marqué 11 buts et ajouté cinq passes décisives lors de ces rencontres. Néanmoins, 10 de ses 11 buts ont été inscrits lors du parcours réussi de l’équipe en Coupe des Ligues. Messi a guidé ses nouveaux coéquipiers vers le titre, le tout premier trophée de Miami. Cela signifie cependant que la star n’a marqué qu’un seul but en Major League Soccer. Messi vient également de jouer quatre matchs au total en MLS.

Les clubs sont responsables de la nomination des joueurs

La ligue nord-américaine n’est pas nécessairement entièrement responsable de la sélection déroutante. Les clubs MLS déterminent actuellement les nominations pour le titre de MVP et d’autres récompenses annuelles. Chaque équipe peut mettre en avant un maximum de deux joueurs pour chaque récompense. Outre MVP, d’autres récompenses incluent le gardien de but de l’année, le jeune joueur de l’année et le nouveau venu de l’année. Messi a également été nominé dans cette dernière catégorie.

Une fois les nominations en place, trois groupes distincts sont responsables du processus de vote final. Les joueurs de la MLS, les entraîneurs de la MLS (y compris les directeurs techniques et les directeurs généraux) et certains membres des médias voteront pour les récompenses. Le vote officiel devrait commencer le 10 octobre et se poursuivra pendant 13 jours.

Un nouveau venu à Miami rejoint Messi sur la liste des MVP de la MLS

Le coéquipier de Messi, Sergio Busquets, a également été nominé pour le titre de MVP de la MLS. L’ancien milieu de terrain de Barcelone a rejoint Miami le lendemain de la signature de Messi avec le club. Cependant, Busquets a disputé au moins huit matchs au total en MLS cette saison.

Liste complète des nominés Landon Donovan MLS MVP :

Acosta, Luciano (CIN)

Almada, Thiago (ATL)

Artur (HOU)

Benteke, Christian (DC)

Blake, André (PHI)

Bouanga, Dénis (LAFC)

Bürki, Romain (STL)

Busquets, Sergio (MIA)

Carranza, Julian (PHI)

Choinière, Mathieu (MTL)

Espinoza, Cristian (SJ)

Ferreira, Jésus (DAL)

Frei, Stefan (SEA)

Gauld, Ryan (VAN)

Giakoumakis, Giorgos (ATL)

Gil, Carles (NE)

Hernández, Cucho (CLB)

Herrera, Héctor (HOU)

Messi, Lionel (MIA)

Morris, Jordanie (SEA)

Mukhtar, Hany (NSH)

Parcs, Keaton (NYC)

Puig, Riqui (LA)

Pulido, Alan (SKC)

Reynoso, Emmanuel (MIN)

Rodríguez, Santiago (NYC)

Sirois, Jonathan (MTL)

Swiderski, Karol (CLT)

Thommy, Erik (SKC)

Torres, Facundo (ORL)

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire