Messi, Neymar Star en tant que Rampant PSG Thrash Gamba Osaka 6-2

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a déclaré que son équipe avait concédé “deux buts de trop” malgré la combinaison de Lionel Messi et Neymar pour un effet mortel lors d’une raclée 6-2 contre Gamba Osaka lundi.

Neymar a marqué un doublé et Messi en a marqué un à Osaka alors qu’un PSG rampant a conclu son voyage de pré-saison au Japon avec une troisième victoire en autant de matchs.

Les champions de France se rendront désormais en Israël pour affronter Nantes en Super Coupe de France à Tel Aviv le 31 juillet.

Galtier, responsable de l’équipe complète pour la première fois depuis qu’il a rejoint le PSG depuis Nice cet été, a déclaré que jouer avec des équipes de J-League au milieu de leur saison nationale nous avait “obligés à élever notre niveau physique”.

“On s’est beaucoup entraîné, on a beaucoup joué avec peu de temps de récupération”, a-t-il déclaré, après le troisième match du PSG en l’espace de six jours.

“Mais dans l’ensemble, je suis satisfait à la fois de ce match et plus généralement des trois matches que nous avons disputés ici au Japon.”

Les attaquants vedettes Neymar et Messi ont tous deux joué les 70 premières minutes contre Gamba, et Neymar a marqué un penalty en première mi-temps avant de marquer un but pour son coéquipier argentin.

Messi a ensuite rendu la pareille en seconde période, libérant Neymar pour que le Brésilien marque son deuxième but du match.

Kylian Mbappe a inscrit son nom sur la feuille de match avec un penalty tardif après avoir joué les 30 dernières minutes.

Pablo Sarabia et Nuno Mendes ont également marqué pour le PSG, mais Galtier était préoccupé par la façon dont son équipe en a concédé deux à Gamba, qui occupe la 16e place du tableau des 18 équipes de la J-League.

“Il y a encore beaucoup de travail car nous avons encaissé deux buts, c’est deux de trop”, a-t-il déclaré.

“J’espère que même si nous avons une avance substantielle, nous serons plus difficiles à battre quand nous devons défendre en équipe. Nous devons être plus structurés.

Le PSG a battu les champions de la J-League Kawasaki Frontale 2-1 lors de leur premier match au Japon mercredi dernier avant de battre les Urawa Reds 3-0 trois jours plus tard.

