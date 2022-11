Messi, Neymar et Pogba sont tous des personnages jouables dans Call of Duty

Trois stars du football, Lionel Messi, Neymar et Paul Pogba, sont disponibles à l’achat dans le dernier Call of Duty. Les trois joueurs sont simplement des personnages cosmétiques que les joueurs peuvent utiliser à la fois dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.

L’ajout de Lionel Messi est le dernier en date. L’Argentin a rejoint le match le 29 novembre. C’est la veille que son équipe argentine est entrée dans un match gagnant ou aller à domicile contre la Pologne. Paul Pogba et Neymar avaient déjà des lots dans le jeu. Chacun a des thèmes entourant le joueur, y compris des couleurs, des surnoms et des numéros.

Par exemple, la dernière version de Lionel Messi est livrée avec deux plans d’armes (des pistolets personnalisés avec des pièces jointes et des travaux de peinture) en plus d’autres éléments, y compris Messi lui-même. Le nom des plans d’armes est “Blue Thunder”, un hommage à son coloris bleu ciel avec l’Argentine. L’autre est “Atomic Flea”, un surnom pour le joueur de petite taille qui agace simplement ses adversaires avec ses talents de dribbleur.

Le lot de chaque personnage a également un “coup de grâce”. C’est quelque chose que les utilisateurs du jeu utilisent pour éliminer les adversaires avec un certain style. À juste titre, comme ces trois personnages sont des joueurs de football, chacun des coups de grâce associés au joueur impliquait l’utilisation des jambes.

Chacun des lots pour débloquer les personnages est de 2400 points Call of Duty. En termes d’argent réel, c’est environ 24 $. Cependant, le jeu vend un pack de 2 400 points COD pour 20 $.

Messi, Neymar et Pogba dans Call of Duty

Call of Duty a en fait une sorte d’histoire lorsqu’il s’agit d’amener des célébrités de la vie réelle aux jeux. L’une des premières tentatives notables est revenue dans Call of Duty Black Ops en 2010. Richard Nixon, John F. Kennedy, Robert McNamara et Fidel Castro étaient des options dans un niveau Call of Duty Zombies.

Puis, en 2020, le rappeur Snoop Dogg était une option en tant que personnage téléchargeable de la même manière que Messi, Neymar et Pogba sont dans l’actuel Call of Duty.

Bien sûr, chacun de ces joueurs apparaît également dans les jeux vidéo de la FIFA en tant que joueurs de football plus traditionnels.