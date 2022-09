Messi, Neymar et Mbappe du PSG avertis d’accepter le rôle de banc par l’entraîneur Galtier

Le trio de superstars du Paris Saint-Germain a été invité à accepter plus de minutes sur le banc. Photo de Koji Watanabe/Getty Images

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a averti le trio de superstars Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar qu’ils devaient accepter un rôle sur le banc, qu’ils le veuillent ou non.

Alors que Mauricio Pochettino ferait rarement des rotations, le successeur Galtier n’a pas hésité à mettre Neymar sur le banc samedi, trois jours avant leur match d’ouverture de la Ligue des champions contre la Juventus.

Neymar est entré vers l’heure de jeu mais c’est Mbappe qui a cédé la place à son compatriote lors de leur victoire 3-0 à Nantes et l’international français n’a montré aucun signe de frustration.

Messi est celui qui a joué le plus parmi les trois, bien qu’il ait également été rappelé sur le banc lors des phases finales contre Monaco et Toulouse.

Galtier, qui a pris la relève cette saison, avait prévenu que l’équipe passerait en premier, et il a tenu parole alors que le PSG a marqué un record de 24 buts lors de ses six premiers matches de championnat.

“J’en ai parlé deux fois, une fois avec chacun d’eux et une fois avec toute l’équipe, pour leur dire que ça allait se passer comme ça et qu’il fallait avoir la bonne attitude et l’accepter”, a déclaré Galtier à la presse. conférence lundi.

Avec un calendrier chargé avec la Coupe du monde qui se profile à l’automne européen, Galtier a déclaré qu’il n’y avait guère de choix.

“Vous dites que c’est nouveau, mais c’est une obligation pour tout le monde à cause de l’emploi du temps très chargé”, a-t-il ajouté.

“On joue beaucoup, tous les trois jours, puis tous les quatre jours, puis il y a la Coupe du monde. Chacun doit comprendre qu’il ne pourra pas jouer tous les matchs.”

Sergio Ramos a également bénéficié d’un repos relatif face à Nantes, n’entrant en jeu qu’à la 62e minute.

“Tout le monde doit être prêt à jouer. Le plus important, c’est l’équipe. Nous avons de la qualité tant chez les titulaires que chez les remplaçants”, a déclaré Presnel Kimpembe.

“Nous avons un bon groupe. Tout le monde le sait. Nous profitons les uns des autres pour être aussi bons que possible.”