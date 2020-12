BARCELONE: Lionel Messi n’a pas l’intention de devenir entraîneur à sa retraite, affirmant qu’il était plus intéressé à devenir directeur de football qu’à travailler dans le monde impitoyable de la gestion du football.

L’attaquant argentin de 33 ans a environ six mois de contrat avec Barcelone et le monde du football est en haleine quant à savoir s’il restera dans le club où il a passé les 20 dernières années ou à la recherche d’un nouveau défi.

« Je ne me vois pas comme un entraîneur, peut-être un directeur sportif pour embaucher les joueurs que je veux ou que le club dont je suis à besoin », a déclaré Messi dans une interview avec la chaîne espagnole La Sexta dimanche.

Messi, six fois joueur mondial de l’année, attendra la fin de la saison avant de se décider, mais a déclaré qu’il aimerait retourner au Barca, quelle que soit la prochaine étape.

« Je voudrais dire aux fans du Barca que je ne sais pas si je partirai ou non, mais hypothétiquement parlant, je voudrais partir de la meilleure façon possible », a-t-il déclaré.

«J’aimerais revenir un jour, j’aimerais retourner en ville, travailler pour le club et contribuer. Je n’y ai pas trop réfléchi mais ce sera quelque chose en rapport avec le football, car c’est ce que j’aime et ce que je sais.

Messi, qui a déménagé au Barca à l’âge de 13 ans et est devenu le meilleur buteur de tous les temps et le joueur le plus décoré, a reconnu qu’il avait blessé les supporters du club lorsqu’il a tenté de partir l’été dernier.

« Les fans acclameront leur joueur tant qu’il sera dans leur club, mais ils ne pardonnent pas tout », a-t-il déclaré.

«Ma relation avec le club et la ville est une histoire d’amour. Quoi qu’il en soit, cela ne doit pas tacher ce que j’ai vécu dans ma carrière.