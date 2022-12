Messi ne ramènera pas le trophée de la Coupe du monde à la maison. Une histoire de crime palpitante est la raison

Lionel Messi a finalement eu sa chance de soulever le trophée de la Coupe du monde de la FIFA dimanche, après une soirée de football spectaculaire au stade Lusail de Doha, l’Argentine battant la France en finale. Il lui a fallu plus de 16 ans et plusieurs déchirements après sa première apparition en Coupe du monde pour remporter le prix tant convoité.

Mais pourra-t-il remporter le prix ? Apparemment non.

Mais pourquoi est-ce?

Au lieu du trophée officiel, chaque équipe gagnante reçoit une réplique en bronze plaqué or. Selon un rapport de Sportif.

Après l’avoir remporté trois fois, le Brésil a été autorisé à conserver le trophée d’origine, selon les souhaits de Jules Rimet. Cependant, le même sentiment ne s’applique pas au nouveau trophée.

Sinon, l’Allemagne aurait conservé le trophée de la Coupe du monde en 2014, après l’avoir remporté en 1974 et 1990.

Où est conservé le trophée ?

Le siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, abrite le trophée de la Coupe du monde.

La seule fois où il quitte son domicile, c’est à des occasions que la FIFA juge dignes. Deux de ces occasions sont les premier et dernier matchs de la finale, ce dernier lors de la remise du trophée à l’équipe gagnante, indique le rapport.

Le trophée est également retiré de son écrin pour le tirage au sort du tournoi, où il occupe une place de choix puisque les groupes sont dévoilés quelques mois avant chaque Coupe du monde.

Il y a une tournée mondiale officielle au cours de chaque cycle de tournoi pour s’assurer que les fans ont l’opportunité de voir l’un des plus grands honneurs du sport. La tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA a visité les 32 nations qui se sont qualifiées pour le tournoi du Qatar plus tôt cette année. La FIFA vise à montrer le trophée à chacun de ses États membres d’ici 2030, l’année de la 23e Coupe du monde.

Pourquoi tant de sécurité ?

Le trophée original décerné aux vainqueurs de la Coupe du monde était connu sous le nom de “Trophée de la Victoire”, et il a été rebaptisé Trophée Jules Rimet en 1946 en l’honneur du président de longue date de la FIFA, qui a voté pour établir le tournoi mondial.

Il a été donné à l’Uruguay et à l’Italie (deux fois) entre 1930 et 1938 avant d’être caché dans une boîte à chaussures sous le lit d’Ottorino Barassi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le vice-président de la FIFA a pris des mesures évasives pour éviter qu’il ne tombe entre de mauvaises mains.

Lorsqu’il est réapparu après la guerre, il a été remis avec succès à quatre autres gagnants et gardé entre de bonnes mains. C’était jusqu’en 1966, date à laquelle il a été volé lors d’une exposition publique à Londres quelques mois avant la Coupe du monde.

Tout droit sorti d’un thriller

Bien que le trophée Jules Rimet ait survécu indemne à la Seconde Guerre mondiale, il a failli être volé avant la Coupe du monde de 1966 en Angleterre, la première fois que le tournoi se déroulait dans la maison spirituelle du football.

Le trophée Jules Rimet était exposé au Methodist Central Hall de Westminster quatre mois avant le début de la Coupe du monde dans le cadre de l’exposition de timbres rares Sport with Stamps Stanley Gibbons Stampex, selon un rapport des Jeux olympiques.

Le trophée a disparu de sa vitrine le 20 mars 1966, lors d’un service religieux dominical dans une autre partie du bâtiment. Le voleur n’aurait jamais touché les timbres rares, dont la valeur était estimée à plus de trois millions de livres à l’époque, et s’est enfui avec seulement le trophée, qui était évalué à 30 000 livres à l’époque.

Alors que les forces de l’ordre, dont Scotland Yard, se démenaient pour récupérer le trophée Jules Rimet, Joe Mears, le président de la Football Association (FA) et du club londonien du Chelsea FC, a reçu une demande de rançon d’un individu prétendant être “Jackson”.

Jackson a exigé 15 000 livres pour le retour du trophée et a inclus une doublure amovible du haut du trophée comme preuve de possession. La remise devait avoir lieu devant le stade de Chelsea, Stamford Bridge.

Ce qui s’est passé ensuite semblait tout droit sorti d’un thriller policier.

Un détective infiltré se faisant passer pour l’assistant de Mears a tenté de faire en sorte que Jackson les conduise au trophée volé après l’avoir attiré avec de la fausse monnaie et des bouts de papier. Cependant, Jackson a réalisé que quelque chose n’allait pas et a tenté de fuir en sautant d’une voiture en mouvement.

Après une poursuite dramatique, Jackson a été appréhendé et s’est révélé être Edward Betchley, un petit voleur avec des antécédents. Cependant, après avoir été interrogé, Betchley a affirmé qu’il n’avait pas volé le trophée et n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire pour un individu insaisissable qu’il appelait “The Pole”.

Betchley a été condamné à deux ans de prison, mais la police n’a jamais retrouvé “The Pole”. Le trophée, lui aussi, est resté dans le vent.

Alors que la recherche nationale du trophée Jules Rimet se poursuivait, David Corbett, un briquet de la Tamise (opérateur de barge), était en promenade avec son chien Pickles, un colley noir et blanc, dans le quartier de Beulah Hill, au sud-est de Londres. C’était aussi un dimanche, exactement une semaine après le vol initial.

Le chien de quatre ans a reniflé un paquet enveloppé de journaux et de ficelles sous l’une des voitures des voisins de Corbett tandis que Corbett était arrêté à une cabine téléphonique pour passer un appel téléphonique.

Corbett était initialement sceptique et soupçonnait qu’il s’agissait d’une bombe, mais il a finalement cédé à sa curiosité et a déballé le paquet.

“Je l’ai ramassé et j’ai déchiré du papier et j’ai vu une femme tenant un plat au-dessus de sa tête et des disques avec les mots Allemagne, Uruguay, Brésil. Je me suis précipité à l’intérieur pour trouver ma femme. Elle était l’une de ces femmes qui détestent le sport. Mais j’ai déclaré : « J’ai découvert la Coupe du monde ! “J’ai découvert la Coupe du monde!” “Des années plus tard, Corbett a rappelé sa réaction au Guardian.

Corbett a finalement remis le trophée au poste de police local et a été détenu pendant un certain temps, soupçonné d’être impliqué dans le vol. Cependant, il avait un alibi et a obtenu le bon.

Corbett et Pickles, que le marinier avait adopté comme chiot de son frère parce qu’il “mâchait un peu trop les meubles”, devinrent des héros nationaux.

Pickles, qui avait sauvé l’Angleterre du désastre, est devenu une célébrité et, finalement, une star de la télévision.

Grâce au duo, en particulier à M. Pickles, le capitaine anglais Bobby Moore a pu soulever le trophée Jules Rimet original au stade de Wembley à Londres après que l’Angleterre a battu l’Allemagne en finale de la Coupe du monde.

La seule victoire des Trois Lions en Coupe du monde à ce jour, et le trophée a été remis à Sir Bobby Moore par la reine Elizabeth II elle-même.

Pickles, avec Corbett, ont également été invités au banquet de célébration de l’équipe d’Angleterre après avoir remporté le trophée.

Le trophée original, cependant, a été volé une deuxième fois en 1983 au siège de la Confédération brésilienne de football (CBF) à Rio de Janeiro.

Le trophée Jules Rimet original n’a jamais été retrouvé et il aurait été fondu en lingots d’or.

Suite à cette chaîne d’événements, il est facile de comprendre pourquoi la FIFA est si déterminée à conserver son trophée actuel.

Besoin d’un autre trophée

Les noms des vainqueurs, ainsi que l’année, sont inscrits sur la base du trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA, qui est utilisé depuis 1974. Cependant, à la base, il n’y a plus de place que pour cinq autres vainqueurs.

Cela signifie que d’ici 2038, la base du trophée doit être complètement remplie de noms, et la FIFA devrait chercher à la remplacer par la Coupe du Monde de la FIFA 2042, selon un rapport du Daily Star.

Lisez toutes les dernières explications ici