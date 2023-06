Messi ne manque pas de ralentir la campagne ambitieuse de l’Arabie saoudite pour recruter des stars

Passer à côté de Lionel Messi n’a pas ralenti l’ambitieuse campagne de recrutement de l’Arabie saoudite, alors que le royaume riche en pétrole tente de s’imposer comme une destination viable pour les meilleurs joueurs du monde.

Ayant déjà attiré deux des plus grandes stars du sport, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, les Saoudiens, au milieu d’allégations de lavage sportif, ciblent une foule d’autres joueurs de haut niveau des meilleures ligues européennes.

Le vainqueur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions, N’Golo Kante, est devenu le dernier joueur vedette à se diriger vers la lucrative Pro League, signant mercredi un contrat de trois ans pour faire équipe avec Benzema à Al-Ittihad.

« Cela fait partie des efforts du club pour s’imposer comme le premier choix des joueurs de classe mondiale dans la Ligue professionnelle saoudienne », a déclaré Al-Ittihad dans un communiqué.

Messi a opté pour l’Inter Miami plutôt que pour le Moyen-Orient, mais les Saoudiens continuent. Des stars de la Premier League comme Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly et Ruben Neves devraient suivre Kante cet été.

Chelsea avait proposé à Kante un nouveau contrat pour rester à Stamford Bridge. Mais tout comme le Real Madrid l’a découvert dans le cas du joueur mondial de l’année Benzema, l’argent parle. Le milieu de terrain français Kante devrait gagner plus de 100 millions de dollars sur la durée de son contrat.

Benzema gagnerait 107 millions de dollars par an au cours de son contrat de trois ans.

Ronaldo a rejoint Al-Nassr en décembre dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars par an.

Au moment de cette décision étonnante, le plan saoudien n’était pas clair au-delà de l’utilisation de la renommée de Ronaldo pour rehausser le profil de sa ligue. Il est depuis devenu évident que l’ancien attaquant de Madrid et de Manchester United n’était que le début d’une campagne de recrutement qui, espère le pays, fera de sa ligue un acteur majeur du sport.

Actuellement, la ligue saoudienne est considérée comme bien en deçà du niveau des meilleures divisions d’Europe et d’Amérique du Sud.

Ronaldo a rejeté les critiques sur sa décision, affirmant en janvier que la ligue était « très compétitive ».

« Les gens ne le savent pas, mais je le sais parce que j’ai vu de nombreux matchs », a-t-il déclaré. « En Europe, mon travail est terminé. J’ai tout gagné et joué pour les clubs les plus importants d’Europe. C’est un nouveau défi. »

Il est impossible d’ignorer les richesses proposées comme motivation majeure des joueurs.

Les salaires et les accords commerciaux annoncés pour Ronaldo, Benzema et Kante pourraient leur rapporter un chiffre combiné de près d’un milliard de dollars.

D’autres pays se sont lancés dans des projets similaires dans le passé.

La Major League Soccer en Amérique a toujours signé de grands noms comme David Beckham, Thierry Henry, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic et maintenant Messi. Avant cela, la North American Soccer League – notamment le New York Cosmos – a attiré des superstars comme Pelé, Franz Beckenbauer, Bobby Moore et George Best.

La Chine a fait une frénésie similaire à partir de 2015, signant des internationaux comme Carlos Tevez, Pato et Hulk, mais cette initiative a échoué.

Il semble que ce ne soit que le début des plans de l’Arabie saoudite pour accroître le profil et la qualité de sa ligue, tout en élargissant son influence dans le sport mondial.

Le Fonds d’investissement public souverain du royaume a pris une participation majoritaire dans quatre des meilleurs clubs du pays, dont Al-Ittihad et Al-Nassr, dans le cadre d’un projet de nationalisation encourageant les organisations du secteur public à investir dans le sport. Les équipes de football sont considérées comme une priorité dans le cadre de l’initiative soutenue par le prince héritier Mohammed bin Salman.

Le PIF est décrit comme un « catalyseur de la Vision 2023 » qui est un vaste plan de refonte de l’économie du royaume.

Le fonds vaut environ 700 milliards de dollars et a déjà soutenu le rachat du club de Premier League Newcastle et le lancement de la tournée controversée LIV Golf, qui fusionne avec la tournée PGA.

L’Arabie saoudite a également organisé deux combats pour le titre des poids lourds impliquant Anthony Joshua, accueille les courses de Formule 1 et les Super Coupes d’Italie et d’Espagne. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles le pays veut accueillir la Coupe du monde de football masculin en 2030.

L’accent mis sur le sport a conduit à des accusations de sportswashing – un effort pour renommer son image publique face à son bilan en matière de droits de l’homme.

Le football est déjà extrêmement populaire dans le pays, avec une audience télévisée de plus de 215 millions de personnes regardant sa ligue en 2021-22, selon les statistiques officielles. Plus de 1,25 million ont assisté à des matchs au cours de cette campagne.

La demande de droits de diffusion internationaux pourrait augmenter en raison de l’arrivée d’un plus grand nombre de meilleurs joueurs dans la ligue.

Alors que le football saoudien devrait bénéficier d’un afflux de talents, les clubs de Premier League, en particulier, semblent prêts à encaisser.

Les équipes de haut vol d’Angleterre ont de plus en plus de mal à se débarrasser des joueurs indésirables en raison des salaires élevés qu’ils paient. Seul un nombre limité de clubs européens peuvent égaler ou mieux les contrats proposés en Angleterre, ce qui signifie qu’un certain nombre de joueurs ont dû être envoyés en prêt plutôt que vendus.

Chelsea, qui a dépensé environ 630 millions de dollars la saison dernière, doit réduire son équipe cet été et il est à noter que trois de ses joueurs – Ziyech, Koulibaly et Edouard Mendy – ont tous été liés à des déménagements en Arabie en plus de Kante.

Ces accords potentiels ont soulevé des questions en raison d’un lien signalé entre PIF et la société d’investissement privée Clearlake Capital, qui faisait partie du consortium qui a acheté Chelsea l’année dernière.

« La Premier League devrait mettre un embargo instantané sur les transferts vers l’Arabie saoudite pour s’assurer que l’intégrité du jeu ne soit pas endommagée », a déclaré le spécialiste du football Gary Neville à la BBC. « Des vérifications doivent être faites sur la pertinence des transactions. »

Les joueurs de Chelsea, cependant, semblent être une goutte d’eau dans l’océan en ce qui concerne l’ambition et le pouvoir d’achat des Saoudiens.

Alex Telles de Manchester United et Thomas Partey d’Arsenal sont les derniers noms à être ajoutés à une liste de cibles qui ne devrait que s’allonger.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue professionnelle saoudienne Lionel Messi

Tendance COUPE DU MONDE DES CLUB DE LA FIFA