Messi ne ferme pas la porte à la Coupe du monde 2026

Lionel Messi n’exclut pas de disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Bien qu’il ait précédemment déclaré que la version 2022 du tournoi serait certainement sa dernière, il pourrait maintenant changer d’avis.

Cependant, la superstar du football a également admis que jouer sur la scène mondiale à 39 ans ne sera pas facile.

“En raison de l’âge, il sera difficile de faire 2026”, a déclaré Messi au point de vente argentin Diario Olé. “J’adore jouer au football, et même si j’ai l’impression d’être en forme et d’apprécier cela, je vais continuer. Cela me semble long jusqu’à la prochaine Coupe du monde, mais cela dépend de l’évolution de ma carrière.

Jouer la prochaine Coupe du monde “dépend de beaucoup de choses”

« Je n’anticipe rien non plus. Mais c’est ce que je répète et je répéterai : à cause de l’âge et du temps, il me semble que c’est difficile. Mais cela dépend de l’évolution de ma carrière. Cette année, je vais avoir 36 ans. Je vais voir où va ma carrière, ce que je vais faire, et cela dépend de beaucoup de choses.

Les commentaires de Messi interviennent quelques semaines seulement après que l’entraîneur-chef de l’Argentine, Lionel Scaloni, a affirmé que sa star pouvait encore jouer lors de la Coupe du monde 2026. “Je pense que Messi peut se qualifier pour la prochaine Coupe du monde”, a déclaré Scaloni. “Cela dépendra beaucoup de ce qu’il veut et de ce qui se passe dans le temps, qu’il se sente bien. Les portes seront toujours ouvertes. Il est heureux sur le terrain, et pour nous [it] serait bon.”

Messi peut ajouter des records à la Coupe du monde 2026

La superstar a déjà battu le record du plus grand nombre d’apparitions en Coupe du monde. En disputant la finale épique avec la France en décembre, il a surpassé l’Allemand Lothar Matthaus et a maintenant disputé 26 matchs au total dans la compétition. Messi est également l’un des cinq joueurs de l’histoire à avoir également participé à cinq tournois de la Coupe du monde.

Bien qu’il ait maintenant 35 ans, Messi ne montre pas vraiment de signes de ralentissement. L’attaquant du Paris Saint-Germain compte actuellement 13 buts et 14 passes décisives en seulement 22 matches de Ligue 1 et de Ligue des champions cette saison.

PHOTO : IMAGO / Buzzi