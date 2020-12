Lionel Messi a déclaré qu’il était motivé et excité d’aider Barcelone à se battre pour les titres cette saison après avoir tourné la page sur un été difficile.

Messi, 33 ans, a déclaré au Barca qu’il voulait partir en août via burofax, ESPN rapportant que Manchester City voulait le signer, mais le club catalan a refusé de sanctionner une sortie.

L’attaquant argentin, qui a égalisé le record de pointage de Pelé en un seul club ce week-end avec son 643e but au Barca, a révélé que son échec à forcer le départ du Camp Nou avait affecté sa forme en début de saison.

Cependant, avec cinq buts lors de ses sept derniers matches de championnat, il dit qu’il est passé de cette déception et qu’il est prêt à aider le Barça à rivaliser sur tous les fronts cette saison.

« Honnêtement, je vais bien maintenant », a déclaré Messi à La Sexta dans une interview qui sera diffusée en Espagne dimanche.

« C’est vrai que j’ai passé un mauvais moment cet été. Cela vient de tout ce qui s’est passé avant l’été, de la fin de la saison, du burofax, tout ça. J’ai un peu porté ça au début de la saison.

«En ce moment, je me sens bien, motivé à me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous. Je me sens excité.

« Je sais que le club traverse une période compliquée – à la fois le club et l’équipe – et cela rend tout ce qui entoure Barcelone difficile, mais je suis motivé. »

Le contrat de Messi expire à la fin de la saison et son avenir reste inconnu au-delà de cette date. Il est libre de parler à d’autres clubs et de négocier un accord de pré-contrat à partir du 1er janvier.

En plus de Man City, ESPN a révélé plus tôt ce mois-ci que le Paris Saint-Germain surveillait également l’avenir de Messi dans l’espoir de le retrouver avec l’ancien coéquipier du Barca Neymar en France.

Le Barça, quant à lui, attend d’élire un nouveau président le 24 janvier avant d’ouvrir des négociations contractuelles avec Messi.

Joan Laporta et Victor Font sont deux des favoris et tous deux ont déclaré à ESPN qu’ils étaient convaincus de pouvoir vendre un projet gagnant à Messi et le convaincre de rester.

Laporta, président du Barca entre 2003 et 2010, a critiqué le club pour avoir « menti à plusieurs reprises » à Messi dans le passé, mais a déclaré que sa relation de confiance avec l’attaquant depuis son premier passage au club l’aiderait à le persuader de renouveler son accord.

Font, quant à lui, avait déclaré qu’il pouvait faire rester Messi s’il était élu et que Xavi Hernandez jouerait un rôle clé pour le faire signer de nouveaux mandats.

Le Barça est actuellement cinquième de la Liga, à huit points du leader de l’Atletico Madrid, après avoir perdu des points dans sept de ses 13 matches de championnat. Ils sont en huitièmes de finale de la Ligue des champions, où ils rencontreront le PSG et auront la Super Coupe d’Espagne et la Copa del Rey à venir dans la nouvelle année.

En 17 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, Messi a marqué neuf buts, en marquant deux autres.