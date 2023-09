Messi montre que passer à la MLS n’a pas diminué sa motivation à performer

Peu de temps après que l’Argentine ait remporté la Coupe du monde, le journal sportif argentin Diario Olé s’est rendu à Paris pour une interview exclusive avec Lionel Messi. Parmi de nombreux sujets, ils ont discuté des montagnes russes émotionnelles que l’Argentine a parcourues jusqu’à la finale et de la question de savoir si Messi représenterait son pays lors d’une sixième Coupe du monde en 2026.

Il n’y avait aucune question sur la venue de Messi dans la Major League Soccer car c’était encore incompréhensible pour la plupart des gens à l’époque, mais à la fin de l’interview, l’un des journalistes a déclaré : «Vamos por más” (« Allons-y pour en savoir plus ») en serrant la main de Messi. Messi pinça ses doigts et, avec un sourire fatigué, répondit : « ¡Pas de foin, mais ! (« Il ne reste rien! »).

Lorsque Messi est arrivé pour la première fois à l’Inter Miami, je doutais qu’il aimerait jouer en MLS. Mon raisonnement était simple : Messi était habitué au football à enjeux élevés et à jouer pour les trophées les plus importants du jeu. Ses coéquipiers du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain figuraient parmi les meilleurs joueurs du monde.

Mais je savais que Messi aurait un impact sur le terrain. Même à 36 ans, il reste un joueur d’élite. Il a marqué des tas de buts et est resté pratiquement injouable tout au long de ses 20 ans de carrière professionnelle. Cela n’allait pas changer en MLS. Mais s’en soucierait-il ?

Quel investissement émotionnel aurait-il après avoir enfin réalisé le rêve de toute une vie : mener une équipe argentine très talentueuse au titre de la Coupe du monde 2022 ? Un an plus tôt, l’Argentine avait remporté la Copa América et Messi a joué un rôle déterminant dans la fin des 28 années de disette de l’équipe nationale sans trophée. Avec ces titres, Messi a complété le football.

Il a un record de sept Ballons d’Or à son actif, et il ne lui reste plus aucun trophée majeur à remporter. Je me demandais si Messi se soucierait autant de concourir en MLS qu’en Europe. Tolérerait-il le niveau inférieur de l’élite américaine alors qu’il est l’un des principaux concurrents du sport mondial ?

Après 11 matches avec l’Inter Miami, la réponse est évidemment oui, Messi s’en soucie. Sa pièce jusqu’à présent est toute la preuve dont j’ai besoin. Il a mené l’Inter Miami à la victoire et s’est affronté avec ses adversaires, tous deux verbalement et physiquement. Messi a réprimandé ses coéquipiers pour des passes inopportunes, des dribbles égoïstes ou pour ne pas l’avoir trouvé dans les parties du terrain où il fait son meilleur travail. Il a également déclaré aux journalistes qu’il jouerait sur un gazon artificiel, mettant fin à toutes les spéculations selon lesquelles il serait sélectif quant à l’endroit où il jouerait les matchs de MLS.

Tout au long de sa carrière, Messi a démontré un appétit insatiable pour le football. Cela est resté le même alors qu’il entame ce qui est probablement son dernier chapitre en MLS.

« Je suis venu ici pour jouer, pour continuer à apprécier le football, c’est ce que j’ai aimé toute ma vie », a déclaré Messi aux journalistes. lors de sa première et unique conférence de presse à ce jour le 17 août. « J’étais très excité quand je suis arrivé. J’étais très heureux et motivé pour continuer à obtenir des résultats positifs, comme je l’ai fait tout au long de ma carrière.

Des athlètes comme Michael Jordan, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo et Messi sont différents en raison de leur dépendance innée, et parfois même toxique, à la victoire. C’est un interrupteur qui reste activé quel que soit le niveau de concurrence ou les enjeux en jeu. Cette mentalité déteint sur leurs coéquipiers, qui passent de collègues émerveillés à coéquipiers très performants dans le but de suivre le rythme de la superstar parmi eux.

Le jeu de l’Inter Miami s’est considérablement amélioré avec Messi portant le brassard de capitaine. Ils sont passés de sans victoire lors de leurs 11 matches avant son arrivée à invaincus lors des 11 matches depuis qu’il les a rejoints pour la première fois. Même pour Messi, cette séquence actuelle était inimaginable il y a quelques mois.

« C’est le même joueur », a déclaré Jordi Alba, qui a joué avec Messi à Barcelone et maintenant à Miami. «Léo est une personne très exigeante. Il veut gagner. Il participe à chaque entraînement et à chaque match. C’est vrai qu’il vient de gagner une Coupe du monde mais il ne changera pas.

Lorsque Messi a signé avec l’Inter Miami, le club occupait la dernière place de la Conférence Est de la MLS. Ils sont toujours en bas du classement, mais ils battent désormais les meilleures équipes dans le but d’obtenir une place en séries éliminatoires. Cela ne serait pas arrivé sans Messi. Le revirement de l’Inter Miami a conduit à un débat sur le fait que Messi expose le niveau de jeu en MLS. Son manager à Miami, Tata Martino, en a récemment parlé.

« Avec Leo qui joue ici et avec tout ce qu’il représente, cela donne une meilleure apparence à la MLS », a déclaré Martino. « Qu’il s’agisse d’un championnat de haut niveau ou non, si l’on se compare aux meilleurs championnats d’Europe, il est évident que nous en sommes loin. Sans aucun doute. J’ai déjà travaillé ici. C’est aussi vrai que j’ai vu de grands joueurs arriver en MLS dans les mêmes circonstances que Leo, et ils n’ont pas eu le même impact que lui.»

Martino a déjà remporté un titre en Coupe MLS avec Atlanta United en 2018, il connaît donc bien la culture du football américain et la qualité de la ligue. Il a également entraîné Messi à Barcelone pendant une saison et à nouveau avec l’équipe nationale d’Argentine. Ces emplois exercent une réelle pression. Le type de pression et de contrôle que la MLS, qui n’est même pas la ligue de football la plus populaire aux États-Unis, n’a pas.

Martino a été interrogé à plusieurs reprises sur la façon dont l’arrivée de Messi, Sergio Busquets et Alba a changé l’Inter Miami. Les trois joueurs ont déclaré qu’ils étaient venus en MLS pour concourir, tout en admettant que vivre aux États-Unis était un avantage attrayant. La météo, les plages et le style de vie à Miami peuvent ressembler à des vacances perpétuelles, surtout pour les athlètes millionnaires. Pour cette raison, Martino a déclaré qu’en MLS, si vous voulez ressentir de la pression, vous devrez la fabriquer.

« Cette ligue, et surtout le football aux États-Unis, n’a probablement pas la même pression que le basket-ball, le baseball et la NFL », a déclaré Martino le 18 août. « (En MLS), la pression vient de soi. Alors quand vous trouvez des joueurs qui ont autant d’expérience et qui veulent toujours se mettre la pression, qui veulent toujours concourir et qui ont toujours le désir de gagner, eh bien, cela rend le travail de n’importe quel entraîneur dans cette situation beaucoup plus facile. Et c’est parce qu’ils sont attachés à notre façon de jouer et qu’ils s’engagent à être des leaders quand il est temps d’entraîner l’équipe vers une série de victoires.

Messi aime clairement le jeu, mais il comprend également les exigences qui accompagnent le fait d’être le meilleur joueur de la planète. C’est une vraie pression, même s’il joue un samedi soir à Frisco, au Texas. Faire preuve d’un effort maximal lors d’un match de MLS en milieu de semaine semble être le strict minimum, mais pour Messi, dont chacun de ses mouvements est scruté à travers le monde, c’est l’impact le plus important qu’il puisse avoir en MLS.



Messi a été soutenu par ses coéquipiers après que l’Inter Miami ait remporté la Coupe des Ligues. (Photo : CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

Sans surprise, la fin commerciale de l’aventure américaine de Messi a également eu un effet positif immédiat. Sportico signalé la semaine dernière, l’Inter Miami est sur le point de devenir l’un des clubs les mieux rémunérés au monde.

L’Inter Miami, selon le rapport, prévoit 200 millions de dollars de revenus en 2024. Cela ferait plus que tripler l’objectif de bénéfices du club avant la signature de Messi. Les marques associées à Messi, à Apple et à la MLS ont tout à gagner de l’image de l’Argentin aux États-Unis. Mais encore une fois, pour que tout cela fonctionne, Messi doit se soucier de lui sur le terrain. S’il n’obtenait pas de résultats et ne marquait pas de buts marquants match après match, cela pourrait très facilement être une situation « hors de vue, loin du cœur » car il joue dans une ligue inférieure où les matchs sont verrouillés sur une plateforme d’abonnement.

Messi possède les qualités suivantes et les références nécessaires pour changer la perception de la ligue dans le monde entier. Une façon d’y parvenir est de prendre les matchs de l’Inter Miami aussi au sérieux qu’il l’a fait lors d’un clásico Barcelone-Real Madrid ou d’un match de qualification pour la Coupe du Monde avec l’Argentine. Cela peut paraître absurde pour quelqu’un de l’extérieur, mais c’est la seule façon pour Messi de jouer au jeu : en y mettant chaque once de lui-même. Son expérience avec le Paris Saint-Germain est peut-être la seule exception qui met encore plus en évidence ce qu’il fait avec l’Inter Miami. Messi était visiblement mal à l’aise dans la capitale française et n’a pas pu aider le PSG à enfin remporter un titre en Ligue des champions. Il a parlé franchement de cette expérience en août.

« Quand je suis parti à Paris, c’était quelque chose que je ne voulais pas faire », a-t-il déclaré. « C’était difficile, tant du point de vue sportif que de vivre dans une nouvelle ville. Ce qui se passe actuellement est tout le contraire.»

Messi est heureux à Miami et son jeu le reflète – de manière positive. Ses raisons de se sentir plus chez lui sont assez élémentaires.

« C’est une ville qui compte beaucoup de Latinos, ce qui a également facilité les choses », a déclaré Messi. Les Latinos sont plus démonstratifs. Ils sont plus sympathiques. Ils montrent toujours leur affection. C’est ce que je pense être le plus important. Cela vous permet de vraiment apprécier ce que vous faites. Je suis heureux. Je profite de cette nouvelle étape de ma carrière. J’apprécie l’expérience de vivre dans ce pays. C’est quelque chose auquel j’ai toujours pensé. Je ne savais pas quand je le ferais, mais maintenant je profite de ce moment.

Les premières impressions sont durables et l’introduction de Messi en Amérique du Nord a été aussi bonne que possible. Il a mené l’Inter Miami à neuf victoires consécutives, dont une première victoire en finale de la Coupe des Ligues le 19 août. Il a marqué deux buts en trois matches consécutifs pour démarrer la compétition et a terminé meilleur buteur du tournoi avec 10 buts et quatre passes décisives.

Messi a de nouveau été influent lors de la victoire 2-0 de Miami en saison régulière contre le Red Bull New York, cette fois en tant que remplaçant. Il a marqué le deuxième but de l’Inter Miami en fin de match, un but magnifiquement marqué, unique à Messi. Des jambes fatiguées et un adversaire à Nashville qui s’est assis et a défendu pendant 90 minutes ont finalement mis fin à la séquence de victoires de l’Inter Miami mercredi soir. Mais dimanche contre le LAFC, devant une foule de célébrités de premier plan à Los Angeles, Messi a obtenu deux passes décisives lors de la surprenante victoire 3-1 de l’Inter Miami sur les champions en titre de la Coupe MLS.

Messi n’est pas venu ici pour sauver la MLS. Ce n’est pas pour cela qu’il a signé avec l’Inter Miami, une équipe en expansion qui en est à sa quatrième saison sur l’un des marchés sportifs les plus instables du pays. Messi n’est pas non plus là pour porter un flambeau proverbial de quelque nature que ce soit ou pour servir d’ambassadeur du football en Amérique du Nord. Nous pouvons lui confier cette responsabilité, mais Messi se concentre uniquement sur le terrain, d’autant plus qu’il sait que ses jours de joueur finiront par prendre fin. Mais aussi longtemps que Messi s’en souciera, son héritage restera hermétique.

« J’aime jouer. J’aime être sur un terrain avec un ballon aux pieds, concourir et m’entraîner », a déclaré Messi à Tony Cherchi d’Apple TV le mois dernier. « Je ne sais pas combien de temps je vais jouer mais je vais essayer d’en profiter au maximum tant que je suis en forme, et ensuite nous verrons. J’aurai le temps d’y réfléchir, de l’évaluer et de prendre une décision. Aujourd’hui, le plus important est de profiter de ce qu’il me reste, quel qu’il soit, que ce soit beaucoup ou peu. Je veux en profiter au maximum comme je le fais maintenant parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Je ne veux rien regretter.

Messi n’a plus rien à prouver. Mais jusqu’à présent, il semble que l’Inter Miami ait la bonne formule pour le maintenir pleinement engagé en Amérique.

(Photo du haut : CHRIS ARJOON/AFP via Getty Images)