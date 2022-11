Messi marque pour garder vivants les rêves de l’Argentine en Coupe du monde

La superstar argentine Lionel Messi a présenté un spectacle samedi soir devant près de 89 000 personnes présentes, ainsi que des millions de personnes dans le monde.

L’attaquant de 35 ans a aidé l’Argentine à battre le Mexique avec un but et une passe décisive. C’était le septième match consécutif que la superstar marquait ou faisait une passe décisive pour son pays.

Tous les yeux étaient tournés vers Messi

En entrant dans le match massif contre le Mexique, l’Argentine devait gagner pour rester dans la Coupe du monde. L’entraîneur-chef Lionel Scaloni a parlé vendredi de l’équipe, et surtout de Messi, étant prêt pour le combat.

“[Messi’s] se sentir bien, mais plus que jamais, nous avons besoin de tout le monde », a déclaré Scaloni. “Nous n’avons pas de questions sur [Messi’s] niveau physique, et émotionnellement, il se sent bien donc pas de problèmes là-bas.

“Leo va bien, comme nos autres coéquipiers”, a poursuivi l’entraîneur. “Nous savons que demain nous avons un match important et la plupart des jeunes joueurs savent que tout sera laissé sur le terrain.

Tout dépend de nous, c’est pourquoi nous devons tout donner sur le terrain.

La superstar a brillé quand ça comptait

Alors que Scaloni avait besoin que tous ses joueurs interviennent samedi, les stars font évidemment face à plus de pression. Messi n’a pas déçu. Le joueur du Paris Saint-Germain a ouvert le score dans la soirée à la 64e de la rencontre.

Il a ensuite récolté une passe décisive grâce à une frappe glorieuse d’Enzo Fernandez en fin de match. La victoire 2-0 a propulsé l’Argentine à la deuxième place du groupe C du classement.

Le but de Messi contre le Mexique était son huitième but en Coupe du monde pour l’Argentine. Il est maintenant à égalité pour le deuxième plus grand nombre de buts en Coupe du monde pour le pays avec le légendaire Diego Maradona.

Gabriel Batistuta détient actuellement le record de buts de l’Argentine en Coupe du monde avec 10.

Avant le tournoi, Messi a déclaré que ce serait sa dernière apparition en Coupe du monde. C’est essentiellement le seul trophée majeur qu’il n’a pas réussi à collectionner au cours de son illustre carrière.

Il reste encore un long chemin à parcourir, mais la victoire de samedi signifie que Messi peut garder le rêve en vie.

Crédit photo : IMAGO / Sipa USA