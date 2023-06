Messi marque le but le plus rapide de l’Argentine lors de la victoire 2-0 contre l’Australie

Cinq minutes avant la fin de la première mi-temps de la victoire 2-0 de l’Argentine sur l’Australie jeudi soir, un chant a retenti dans le stade des travailleurs récemment rénové de Pékin, une justification de la raison pour laquelle, à 7 771 miles de là, l’Inter Miami a fait le plus grand bruit en Historique de la MLS. C’était un chœur rendu en hommage à un homme prononcé non pas dans sa langue maternelle, mais en anglais. « Allons-y Messi ! »

Pour jeter un coup d’œil sur les gradins du stade récemment rénové, il semblait que chacun des 68 000 participants qui avaient pu se procurer un billet très demandé pour l’affrontement du champion du monde en titre avec les Socceroos portait une variante d’un La chemise de Lionel Messi, telle était la mer de blanc qui était visible chaque fois que la caméra faisait un panoramique assez large pour montrer les gradins surplombant l’action.

Et même lorsque la caméra a zoomé et qu’il était évident que ce n’était peut-être pas tout à fait le cas, même les maigres poches de soutien australien ne se sont pas révélées à l’abri de la « Messimania » qui s’empare de la capitale chinoise : des images montrant un jeune fan portant un drapeau australien autour de sa taille, soigneusement positionné pour ne pas masquer le maillot Messi qu’il portait. Et heureusement pour les personnes présentes, l’attraction du chapiteau ne les a pas fait attendre. À peine 80 secondes après le début de la compétition, il réalisait un effort sublime au-delà de Mat Ryan et derrière le but de l’Australien, le 103e et le but international le plus rapide de sa carrière.

Deux minutes plus tard, il lançait Alexis Mac Allister derrière la défense pour ce qui aurait dû être le deuxième, et quelques minutes plus tard, il décochait un tir dans le filet latéral après avoir été joué par Angel Di Maria.

L’Australie n’était guère gênée après son lent départ. Ils se sont ralliés et leur capacité à récupérer le ballon avec leur presse et à bondir immédiatement en avant dans la transition a commencé à poser quelques questions sur la défense de leur adversaire. Ils auraient probablement dû égaliser à la 28e minute lorsque Jordy Bos a choisi Mitch Duke en haut de la surface de réparation, seulement pour que son effort éraflé soit redirigé vers le poteau puis réclamé par Emiliano Martinez.

L’Argentin Lionel Messi affronte l’Australie lors d’un match amical international le 15 juin 2023. (Photo de Fu Tian/China News Service/VCG via Getty Images)

Bos, en particulier, a regardé à domicile contre les champions du monde (certes en mode fin de saison), ajoutant encore plus d’excitation autour de son avenir à peine un mois après avoir établi un nouveau record australien pour son transfert sortant le plus cher.

Pourtant, malgré tous leurs efforts, la tentative de Duke était la seule que son côté produirait qui aurait accéléré le pouls de Martinez. Apparemment, chaque fois qu’ils en avaient besoin, l’Argentine produisait un moment de classe ou d’inspiration pour empêcher l’élan de devenir incontrôlable. Et c’était leur homme vedette, Messi, au centre de beaucoup d’entre eux. Il a incité le remplaçant Denis Genreau à le faire tomber et a lancé un coup franc qui a dévié Kye Rowles. Après un bref intermède imposé par l’invasion du terrain, le corner suivant l’a vu et Rodrigo De Paul se combiner sur une série de une-deux qui a cédé la place à une balle fouettée sur la tête de German Pezzella pour porter le score à 2-0.

À la 78e minute, Rowles a tenté de le faire tomber au sol comme s’il auditionnait pour un poste dans l’équipe de l’État d’origine de la LNR du Queensland, seulement pour que Messi s’éloigne. Puis Keanu Baccus a mis un pied dedans, puis Genreau, seulement pour qu’ils découvrent que le ballon s’était soudainement téléporté et leur était enlevé aux pieds de Messi, qui avait en quelque sorte dansé autour d’eux.

Certes, les personnes présentes seraient rentrées chez elles satisfaites de tout cela. Des semaines de battage médiatique justifiées. La superstar argentine était le sujet tendance numéro un sur la plate-forme chinoise de médias sociaux Weibo, qui abrite plus d’un demi-milliard d’utilisateurs, avant le match et une apparition promotionnelle sur un livestream de 15 minutes sur Taobao, une plate-forme de commerce électronique soutenue par Alibaba, à trois heures de l’après-midi a attiré près de trois millions de vues.

Messi et ses coéquipiers étaient aurait incapable d’organiser une séance d’entraînement avant le match amical car des supporters « outrageusement passionnés » se sont rassemblés en nombre suffisant devant leur logement pour s’assurer qu’ils étaient « incapables de quitter l’hôtel », selon des responsables locaux. Et de la même manière que l’arrivée de Messi à l’Inter Miami a vu les prix des billets pour les futurs matchs grimper jusqu’à 1000% plus haut, les billets pour le match de jeudi soir coûtaient jusqu’à 4 800 yuans (680 USD, 980 AUD) selon rapports locaux.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur Lionel Scaloni avait apaisé les nerfs causés par les rumeurs selon lesquelles Messi ne jouerait qu’une mi-temps en disant aux médias locaux « il jouera le match complet en principe », et il s’est ensuite avéré aussi bon que sa parole – quelque chose il faut penser que cela n’aurait pas été le cas, surtout contre une équipe aussi physique que les Socceroos, s’il n’y avait pas eu d’arrangement commercial pour que la superstar joue l’intégralité des 90. Il ne figurera pas dans de l’Albiceleste rencontre avec l’Indonésie la semaine prochaine, partant plutôt en vacances avant de se rendre à Miami. Son pays envisage désormais potentiellement une Coupe du Monde de la FIFA 2026 sans son maestro.

Le match de jeudi lui-même était organisé par un promoteur, China Rainbow International Investment Company, qui se limitait auparavant principalement aux initiatives d’ingénierie et de pétrochimie. Une fois qu’ils avaient obtenu l’implication de Messi et de l’Argentine, ils ne se souciaient pas beaucoup de qui ils affrontaient à Pékin, ce sont les Argentins eux-mêmes qui recommandaient les Socceroos, qui étaient un dernier arrêt de Martinez sur Garang Kuol loin de les emmener plus loin. fois à la Coupe du monde de football 2022.

C’est ce que l’Inter Miami (et la MLS, Apple, Adidas et qui sait qui d’autre) paie en amenant peut-être le plus grand footballeur de tous les temps dans le sud de la Floride. Pas seulement un maestro qui peut faire des choses sur un terrain de football qui ne devraient être possibles pour personne, sans parler de quelqu’un de 35 ans et apparemment au crépuscule de sa carrière, mais une figure qui oblige le monde à faire attention à chaque fois qu’il monte sur le terrain ou apparaît sur un écran.

La marque Messi a toujours été une chose, bien sûr, mais maintenant avec son départ de l’Europe, cette identité, comme celle de son rival de longue date Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, entre dans une nouvelle étape prééminente. Ne joue plus dans les meilleures ligues d’Europe et poursuit une autre Ligue des champions ou Ballon d’Or au premier plan. Cette feuille de vigne a été enlevée.

Et avec son voyage en Chine, peut-être sa dernière incursion en Asie en tant que footballeur de compétition, il y avait une démonstration parfaite de peut-être pourquoi il n’y a jamais eu de meilleur sportif avec une marque comme Messi à exploiter. Pourquoi Inter Miami sécurise ses services n’est pas seulement quelque chose qui va développer sa marque et celle de la MLS aux États-Unis mais dans le monde entier. Parmi les milliards littéraux qui sont toujours en ligne, regardent toujours et recherchent toujours plus de contenu dans le monde, dans des endroits comme les marchés massifs et en croissance de la Chine et de l’Indonésie, une bonne partie d’entre eux le trouve encore dans le dernier ajout au stade DRV PNK.