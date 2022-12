Messi marque dans un match historique alors que l’Argentine avance

Le capitaine argentin a marqué son 789e but lors de son 1 000e match

Lionel Messi était cadré lors de son 1 000e match alors que l’Argentine battait l’Australie 2-1 pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Dans un stade Ahmad bin Ali bondé qui ressemblait à un domicile pour le pays de Messi en raison du fervent soutien bleu et blanc, l’attaquant du Paris Saint-Germain a marqué le premier but à la 35e minute après une première demi-heure tranquille.

À l’approche de l’heure de jeu en seconde période, Julian Alvarez a sauté sur une erreur de gardien de but et a doublé l’avance de l’Argentine lorsque Mathew Ryan a tenté de dribbler une passe en retrait devant Rodrigo De Paul et que le ballon s’est déversé sur lui.

Avec moins d’un quart d’heure à perdre, Craig Goodwin a donné l’espoir aux Socceroos surperformants en réduisant de moitié le déficit avec un tir qui a reçu une énorme déviation et a été crédité comme un but contre son camp d’Enzo Fernandez.

Garang Kuol a failli égaliser à la septième minute du temps d’arrêt et a été refusé par un Emiliano Martinez à la réflexion rapide, qui a bloqué son tir avec un bras gauche bien placé dans la surface.

Cela s’est avéré être le dernier coup du match, le coup de sifflet à plein temps renvoyant l’Australie à la maison et l’Argentine en quarts de finale, où ils affronteront les Pays-Bas vendredi soir.

PLUS À VENIR