Messi marque alors que le PSG bat les champions japonais

Tokyo (AFP) – Lionel Messi a marqué mais le Paris Saint-Germain a dû travailler dur pour une victoire 2-1 sur Kawasaki Frontale mercredi lors du premier match de sa tournée japonaise de pré-saison.

Les attaquants vedettes Messi, Neymar et Kylian Mbappe ont tous commencé pour le PSG devant une foule de 65 000 personnes au stade national de Tokyo.

Messi a ouvert le score à la 32e minute, mais une composition très différente du PSG en seconde période n’a pu marquer qu’un seul but de plus grâce au remplaçant Arnaud Kalimuendo.

Les champions de la J-League, Kawasaki, ont marqué un but à la 84e minute lorsque Kazuya Yamamura est rentré chez lui sans marquer.

Le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, arrivé de Nice, s’est dit satisfait de l’entraînement face à une équipe en pleine saison nationale.

“Il y a eu de bonnes phases de jeu et de bonnes combinaisons en attaque”, a-t-il déclaré.

“J’ai aimé la façon dont nous avons pu les mettre sous pression en haut du terrain, ce qui a conduit à des occasions dangereuses.”

Mbappe a été refusé à plusieurs reprises par le gardien Jung Sung-ryong en première mi-temps après avoir bien combiné avec Messi.

L’Argentin a eu un tir dégagé sur la ligne mais a donné l’avantage au PSG peu de temps après lorsqu’il a guidé un tir dans le coin juste à l’intérieur de la surface.

Kawasaki a posé beaucoup de problèmes aux poids lourds européens et Galtier a déclaré que sa défense devrait se mettre en place avant la nouvelle saison.

“Nous avons donné beaucoup trop d’occasions devant notre but”, a-t-il déclaré.

« C’est là que nous avons le plus de travail à faire. Il faut garder le bon équilibre et s’adapter plus rapidement à ces situations de transition.

Le PSG affrontera deux autres équipes de la J-League, affrontant Urawa Reds à Saitama samedi et Gamba Osaka à Osaka le lundi suivant.

Le match contre Kawasaki s’est joué dans une humidité énergivore et le milieu de terrain du PSG, Vitinha, a déclaré que la chaleur avait fait des ravages.

“Nous ne sommes pas habitués à la météo, c’est difficile car il fait très chaud et on la sent sur le terrain”, a déclaré le Portugais, arrivé cet été de Porto.

« C’est physiquement dur mais ce n’est pas une excuse. Nous allons être mieux préparés et bien préparés pour les matchs à venir. »

Neymar et Mbappe sont partis à la mi-temps et Messi s’est retiré peu de temps après alors que Galtier sonnait les changements.

Le remplaçant Kalimuendo a doublé l’avance du PSG en repoussant le centre bas de Juan Bernat à la 58e minute, avant que Yamamura n’en retire un à six minutes de la fin.