Messi manquera le match Miami-Orlando en raison d’un problème de tissu cicatriciel

FORT LAUDERDALE, Floride — L’entraîneur de l’Inter Miami, Gerardo « Tata » Martino, a confirmé que Lionel Messi ne serait pas apte pour le match de dimanche contre son rival de Floride, Orlando City, après avoir révélé que le vainqueur de la Coupe du monde souffrait toujours d’un problème de tissu cicatriciel contracté alors qu’il avec l’équipe nationale d’Argentine plus tôt ce mois-ci.

Miami a repris l’entraînement vendredi sans Messi et son ancien coéquipier de Barcelone, Jordi Alba, qui ont tous deux quitté la victoire 4-0 de mercredi contre le Toronto FC avant la fin de la première mi-temps, quatre jours seulement après avoir manqué le déplacement de l’équipe à Atlanta.

« En gros, Leo souffre toujours de ses anciennes cicatrices et Jordi de douleurs musculaires », a déclaré Martino lors d’une conférence de presse vendredi. « Ils sont tous les deux au quotidien. »

L’entraîneur vétéran argentin a ajouté qu’il avait pleinement confiance en Messi pour se retirer des matchs lorsque cela était nécessaire.

« La vérité est que je n’ai pas reparlé à Leo depuis le match, mais son expérience lui donne la capacité, même pendant un match, de savoir quand s’arrêter, quand en dire assez et quand prendre des précautions », a déclaré Martino.

« Il semble très prudent, à ce stade de sa carrière, qu’il fasse cela plus que jamais. Et je dis cela au nom de nous tous, car nous voulons voir Leo sur le terrain pendant longtemps. C’est une bonne chose pour moi que il est conscient qu’il remarque quand il doit arrêter cela, comme il l’a fait lors du match contre l’Équateur. »

Lionel Messi quitte le terrain lors de la première moitié du match de Miami contre Toronto en MLS. États-Unis aujourd’hui Images

Messi a marqué le seul but lors de la victoire 1-0 de l’Argentine contre l’Équateur en qualifications pour la Coupe du monde il y a un peu plus de deux semaines, mais a inhabituellement quitté ce match avant le coup de sifflet final et n’a ensuite pas fait partie de l’équipe de 18 joueurs pour le match à Bolívia. jours plus tard.

Messi s’est entraîné deux fois après avoir raté la défaite contre Atlanta – la première de l’équipe depuis son arrivée – et Martino a estimé que le joueur de 36 ans était en assez bonne santé pour tenter le coup mercredi.

« À l’entraînement, il avait l’air bien et il me l’a dit », a déclaré Martino. « S’il y avait eu le moindre doute, il n’aurait pas joué. »

Interrogé sur les détails du problème de tissu cicatriciel de Messi, Martino a laissé cette réponse au personnel médical.

« Je ne suis pas médecin. Cela le dérange, cela ne lui fait pas de mal. Je ne sais pas pourquoi », a déclaré Martino.

« Il est probable que ces cicatrices gênent [him] et ne lui permettez même pas d’être mentalement libre de jouer à un jeu. C’est difficile. Nous avons tous ressenti de la douleur lorsque nous avons frappé nos cicatrices sur le coin d’une table et c’est comme ça. »

Le calendrier de Miami est certes pénible depuis l’arrivée de Messi.

L’équipe a disputé huit matchs en août, quatre ce mois-ci et en affronte cinq autres en 14 jours, à commencer par le déplacement de dimanche à Orlando.

Trois jours plus tard, Miami accueillera le Houston Dynamo en finale de l’US Open Cup, avec une chance de soulever son deuxième trophée de la saison.

Et Martino a admis vendredi que le calendrier pourrait enfin rattraper son équipe.

« Nous savions que progresser en Coupe des Ligues aurait un prix, surtout parce que nous avons fait plus de mouvement cet été et ajouté plus de joueurs et d’autres venus du football européen », a déclaré Martino.

« Nous savions que nous allions payer un prix quelque part, mais nous ne pouvons pas nous plaindre; nous devons voir le côté positif. Nous sommes venus d’un endroit où nous étions le plus loin de nos objectifs au classement de la ligue jusqu’à là où nous en sommes aujourd’hui, le nombre de points que nous avons maintenant.

Miami se situe aujourd’hui à la 13e place de la Conférence Est de la MLS, à quatre places et cinq points des séries éliminatoires.

Avec une victoire dimanche et quelques points perdus par les équipes ci-dessus, Miami se retrouverait avec de grandes chances de se qualifier pour les séries éliminatoires à cinq matchs de la fin.

Il faudra cependant essayer d’obtenir cette victoire sans Messi et Alba, et peut-être aussi sans son compatriote Sergio Busquets, ancien joueur du Barça, qui a fait du vélo stationnaire pendant les 15 minutes d’entraînement ouvertes aux médias vendredi.

Busquets a été un roc au centre du milieu de terrain de Miami depuis son arrivée, commençant les 14 matchs et parcourant la distance en 11.