Lionel Messi n’a aucune passion, et son rival Cristiano Ronaldo ressemble plus à la légende argentine Diego Maradona dans ce département.

C’est selon le manager de Benfica Jorge Jesus, qui a qualifié Maradona de « plus grand » pour l’impact qu’il a eu à la fois sur et en dehors du terrain.

Jésus a déclaré à ESPN: « À mon avis, Maradona était le plus grand joueur de l’histoire, avec Pelé. Pelé est toujours là, il est vivant.

« Maradona a été le plus grand, non seulement pour ce qu’il était en tant que génie et joueur, mais pour la façon dont il a montré. Cela a fait la différence pour moi.

«C’était un top mondial, mais il avait une passion pour le football, il est né pour être un joueur de football, il est né avec tout.

« Ce n’est pas un produit travaillé, il est né comme ça. L’amour, tout le sentiment qu’il avait avec le ballon.

« Aujourd’hui, entre les deux meilleurs au monde, Ronaldo a un peu de ça, Messi n’a rien. Il n’a rien … de passion. C’est un grand joueur. »

Jésus a précisé plus tard: « Faites attention à ne pas mal interpréter. Quant à Messi, nous parlons de ce qu’est la vie et des sentiments, avoir une passion pour le football et le football.