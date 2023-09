Messi League Soccer : Avantages et inconvénients

Dans cet épisode, nous discutons des avantages et des inconvénients de la course magique de Messi dans la Major League Soccer, et nous informons également les auditeurs de notre parcours. Ce n’est que le début de la conversation puisque nous discutons également des merveilles des stations-service autoroutières britanniques, si l’effet Messi a pu avoir un impact sur les médias grand public, à quoi ressemble l’effet Messi au Royaume-Uni, quel est le plus grand avantage de tous. après l’arrivée de Messi aux États-Unis d’Amérique.

D’autres informations abordées concernent le nouvel ensemble de NBC en Premier League, ce qui manque à leur couverture, si les Super Clubs de la MLS sont une bonne chose ou non, vos réflexions sur la couverture du football par ESPN, les critiques sur l’incapacité d’ESPN à profiter d’une opportunité en or, et quoi nous avons apprécié cette saison de Premier League jusqu’à présent.

