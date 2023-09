Messi jouera-t-il contre la Bolivie ? Scaloni et Martino font le point

L’Argentine a lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre l’Équateur, alors qu’elle cherche à défendre son championnat aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Cependant, la grande question est de savoir si Lionel Messi jouera contre la Bolivie lors du prochain match de l’Argentine.

Jeudi, Lionel Messi a marqué un autre but incroyable pour son pays seulement cinq matchs après avoir remporté le trophée le plus prestigieux du sport. Après avoir fait la transition vers la Major League Soccer avec l’Inter Miami, le joueur de 36 ans ne montre aucun signe de ralentissement.

Jeudi soir, l’Albiceleste avait du mal à marquer face à une équipe équatorienne résolue, mais il s’en sort sur un coup franc classique. Le gardien était coincé au centre de son but et ne pouvait rien y faire. Messi a marqué le but vainqueur à la 78e minute et a immédiatement couru sur le côté pour célébrer.

Qu’a dit Lionel Scaloni quant à savoir si Messi jouerait contre la Bolivie ?

Par conséquent, cela a été remarqué et alarmé dans le monde entier lorsqu’il a été retiré du terrain à peine 10 minutes plus tard. Les fans de la superstar et de l’équipe nationale argentine étaient naturellement inquiets.

Lionel Scaloni, l’entraîneur de l’équipe, a déclaré lors d’une conférence de presse que la décision de retirer le joueur vedette et capitaine de l’équipe n’avait pas été prise pour des raisons tactiques mais plutôt parce qu’il « ressentait quelque chose ». Cette seule phrase a déclenché une frénésie de conjectures sur la gravité de la blessure de Messi et ses répercussions potentielles sur l’Inter Miami et l’équipe nationale argentine.

Qu’a dit Tata Martino ?

La Bolivie accueillera l’Argentine mardi, un voyage difficile étant donné l’altitude élevée du pays. Messi devrait retourner dans le sud de la Floride après la trêve internationale, où il rejoindra un certain nombre de coéquipiers qui seront absents pour le match contre le Sporting Kansas City.

« Cela ne semble rien d’important. Quelques symptômes de fatigue, c’est du moins l’information dont nous disposons. Nous en saurons plus aujourd’hui », a révélé le patron de l’Inter Miami, Tata Martino. Il a également exprimé son scepticisme lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la superstar annulerait son voyage à La Paz et rejoindrait le club.

« Je n’oserais pas le dire pour l’instant. Il est tôt. Aujourd’hui pourrait être un jour important [regarding that decision]mais je ne l’imagine pas s’il a une chance de jouer contre la Bolivie », a-t-il déclaré via ESPN.

Photo : IMAGO / NurPhoto