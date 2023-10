Messi jouera « certainement » un match d’adieu au Barça – Deco

L’attaquant de l’Inter Miami Lionel Messi disputera un match d’adieu au Camp Nou de Barcelone, selon le directeur sportif du club de LaLiga, Deco.

Depuis que Messi a quitté le Barça en tant qu’agent libre en août 2021 en raison de la crise financière du club, on parle d’un match hommage pour honorer le grand argentin.

« Il [Messi] « Je jouerai certainement un match d’adieu à Barcelone, mais quand cela aura lieu, nous ne le savons pas », a déclaré Deco. Lance .

« Il sera toujours la plus grande idole de l’histoire du club. Le club avait de grandes idoles, comme [Johan] Cruyff, Ronaldo, mais il est peut-être le plus grand de tous. »

Messi, le meilleur buteur de tous les temps du Barça, a passé 20 ans avec l’équipe espagnole et a remporté 35 trophées pendant son séjour là-bas.

Un match d’adieu au Camp Nou a été vanté pour l’attaquant de l’Inter Miami Lionel Messi Getty

Le propriétaire directeur de l’Inter Miami, Jorge Mas, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était ouvert à ce que son équipe joue un match à Barcelone pour permettre à Messi de faire ses adieux à ses fans.

Le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré jeudi à Catalunya Radio qu’il serait approprié que le match d’adieu de Messi coïncide avec l’ouverture du stade Spotify Camp Nou rénové.

« Ce serait fantastique s’il pouvait participer à la réouverture de Spotify Camp Nou. Cela se terminera en juin 2026 mais nous serons de retour en novembre 2024 et cela pourrait aussi être une bonne date. Nous allons voir. Nous aimerions que cela se produise et j’espère que cela se produira », a-t-il déclaré.

Messi, 36 ans, avait envisagé un retour au Barça cet été avant de rejoindre l’Inter Miami après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin.

Deco, qui a joué au Barça avec Messi, n’a pas été surpris par la décision de son ancien coéquipier.

« Je suis ami avec Leo depuis longtemps », a déclaré Deco. « L’idée de son départ pour les Etats-Unis était prévue depuis longtemps. Il avait déjà évoqué cette idée il y a longtemps. Ce qui a changé, ce sont ces deux années au PSG… »

Messi a eu du mal à s’adapter à la vie à Paris et a admis en juin qu’il y avait eu une « fracture avec un groupe important de supporters du PSG » au cours de ses deux saisons au club.

Il a été hué et raillé par les supporters du PSG après les éliminations de l’équipe de la Ligue des champions au cours des deux dernières années.

« Je n’étais pas dans les conversations [about Messi’s return] », a déclaré Déco.

« Evidemment, Messi est l’une des plus grandes idoles de l’histoire du club. Il est heureux maintenant et c’est ce que je pense qu’il devait rechercher dans sa carrière. Quant à son retour à Barcelone, cela aurait été quelque chose de spectaculaire, car c’est le plus grand joueur. dans l’histoire, mais les choses ont fini par se passer comme ça et on voit qu’il est heureux. C’est ce qui compte le plus. »

Messi a marqué 11 buts et en a inscrit cinq autres en 13 apparitions pour l’Inter Miami et a aidé l’équipe de MLS à remporter la Coupe des Ligues.

« Il joue, et j’espère qu’il jouera encore des années, parce que les gens qui aiment le football, qui l’aiment, seront heureux de le voir heureux », a déclaré Deco.

Les informations de Sam Marsden d’ESPN ont contribué à ce rapport