Messi intervient après que la sécurité a malmené un jeune chercheur de selfie (VIDEO)

L’icône du football argentin a exaucé le souhait du garçon au stade Bloomfield de Tel Aviv

Lionel Messi a été contraint d’intervenir pour aider un jeune fan qui était retenu par la sécurité à Tel Aviv après avoir désespérément tenté de prendre une photo avec la superstar du football.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or était en pleine forme dimanche alors que le Paris Saint-Germain a remporté son premier trophée sous le nouvel entraîneur Christophe Galtier avec une déroute 4-0 de Nantes dans le Trophée des Champions.

Messi a marqué le premier match en contournant le gardien nantais Alban Lafont et en roulant froidement le ballon dans un filet vide avant d’être rejoint sur la feuille de match par Neymar, qui a marqué un doublé, et le défenseur Sergio Ramos.

Le but de Messi sous cet angle est INSANE.pic.twitter.com/JJIbkMObau — Hamza (@lapulgafreak) 31 juillet 2022

Après que le PSG ait soulevé le trophée, Messi s’est dirigé vers le tunnel du stade Bloomfield avec la médaille de son vainqueur autour du cou, mais son chemin a été bloqué par un jeune fan qui cherchait à se rapprocher de son idole.

Messi a tendu la main au jeune, qui a ensuite été brutalement traîné par un agent de sécurité.

S’assurant que le garçon ne soit pas renvoyé dans les gradins ou pire, Messi est allé désamorcer la situation et a accordé au jeune ce qu’il voulait.

Le laissant prendre un selfie de la paire, Messi a ensuite donné une tape sur la tête au fan et est finalement parti.

Alors que les images de l’incident se répandaient en ligne, Messi a reçu des éloges sur les réseaux sociaux pour s’être mis en quatre pour accueillir le supporter.

« Contexte : la chèvre est humble », a déclaré un utilisateur.

“Ronaldo aurait brisé le téléphone du gamin” a déclaré un autre, en référence à un horrible incident la saison dernière lorsque le rival générationnel de Messi a joué à Everton pour Manchester United et a ensuite dû s’excuser auprès d’un fan autiste.

Contexte : la chèvre est humble — hugo👎 (@ Hug0d26) 1 août 2022

Ronaldo aurait cassé le téléphone du gamin — qualifié (@qualifiedd_) 1 août 2022

“Le roi a joué dimanche mais le GOAT a marqué” était une autre remarque de Ronaldo-Messi, en référence à l’annonce du retour simulé de Ronaldo pour un match nul 1-1 peu flatteur contre Rayo Vallecano où le Portugais a été éliminé à la mi-temps et plus tard vu quitter Old Trafford avant le coup de sifflet à plein temps.

Alors que Messi a remporté son troisième trophée pour le club et le pays en 2022 jusqu’à la victoire de dimanche, l’Argentin a la Coupe du monde en novembre en vue pour essayer de faire ce quatre.

Avant cela, cependant, il doit se concentrer sur la mise en place de la défense du titre de Ligue 1 du PSG, qui commence par un déplacement à l’extérieur à Clermont Foot samedi prochain.