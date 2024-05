Messi incertain pour le match Inter Miami-Orlando en raison d’une blessure

Lionel Messi sera évalué avant le choc de l’Inter Miami contre Orlando City mercredi après avoir subi une légère blessure au genou, a déclaré l’entraîneur adjoint Javier Morales, tandis que Jordi Alba seront disponibles pour la sélection.

Messi s’est blessé lors de la victoire 3-2 de Miami contre Montréal samedi. L’attaquant argentin a été victime d’une faute de la part de Montréal. Georges Campbell à la 40e minute, obligeant Messi à tomber en se tenant le genou, bien qu’il ait été autorisé à jouer le reste du match.

« Nous allons vérifier Messi aujourd’hui, voir comment il se sent aujourd’hui pendant la séance d’entraînement et ensuite prendre une décision », a déclaré Morales. « Hier, il a fait du vélo, a couru un peu et a senti un peu son genou mais nous verrons comment il va aujourd’hui.

« Il a subi un coup au genou samedi contre Montréal, il a continué à jouer jusqu’à la fin du match et l’a ensuite glacé une fois terminé. Il s’est entraîné hier avec les joueurs qui ont fait un travail de récupération, avec le vélo et un peu de jogging sur le champ.

« Maintenant, comme le reste des joueurs, nous allons les évaluer pour voir comment ils se sentent et qui est prêt », a déclaré Morales. « Serhiy Kryvtsov, par exemple, j’ai ressenti une crampe. Hier, les joueurs titulaires contre Montréal ont fait un travail de régénération au gymnase. Nous allons leur parler aujourd’hui, voir ce qu’ils ressentent et voir ce que nous ferons contre Orlando City demain. »

Messi, comme la plupart des joueurs qui ont débuté le match contre Montréal, n’a pas participé aux 15 premières minutes d’entraînement mardi matin. Mais Morales a déclaré qu’il avait une mentalité « compétitive » lorsqu’il revenait après un coup.

« Je connais Messi en tant que personne depuis un an, c’est un joueur tellement compétitif », a déclaré Morales. « Tout ce qu’il joue, il veut le gagner. Tout ce qu’il fait, il essaie de faire de son mieux. Il est venu ici pour essayer de construire cette ligue et maintenant il se prépare pour la Copa América. Chaque fois qu’il jouera, il essaiera de faire de son mieux. Nous sommes très heureux et heureux de l’avoir parmi nous. »

Morales a déclaré que Miami demanderait à la MLS de clarifier la règle des deux minutes de touche qui a forcé Messi à quitter le match samedi.

En raison des nouvelles réglementations de la MLS, « Si l’arbitre arrête le jeu en raison d’une blessure potentielle d’un joueur dans laquelle le joueur reste au sol pendant plus de 15 secondes et que le personnel médical entre sur le terrain de jeu, le joueur peut être tenu de quitter le terrain. de jeu pendant deux minutes.

Messi a quitté le terrain à un moment crucial, après que la faute ait inspiré un coup franc à Miami dans une position privilégiée pour que le joueur puisse marquer.

Lors de son bref passage sur le banc de touche, le joueur s’est tourné vers la caméra pour exprimer son dédain tout en secouant la tête avec colère.

« Ce dont nous avons parlé au sein de l’équipe, c’est que ces règles de la MLS ne peuvent pas être aussi noires et blanches et doivent être ouvertes à l’interprétation », a déclaré Morales mardi. « Surtout avec ceux-ci, car ils sont effectués à titre de test car ce n’est pas quelque chose qui vient de la FIFA. Il doit y avoir une interprétation.

« Dans le cas de Messi, nous perdons 0-2 et il y a un affrontement entre deux joueurs », a-t-il déclaré. « Vous savez tous que Leo est la dernière personne à perdre du temps sur le terrain, il est blessé et doit sortir du terrain. Nous ne voulons pas perdre de temps, nous perdons. C’est donc là que l’interprétation du la règle entre en jeu.

« Nous savons que c’est à titre d’essai et nous espérons que la MLS pourra examiner et analyser ces situations pour trouver de meilleures solutions à l’avenir. »

Pendant ce temps, Alba a rejoint plusieurs joueurs sur le terrain lors de la séance de mardi ouverte aux médias.

Le défenseur revient après une absence de quatre matchs après avoir subi une blessure à la jambe droite lors de la seconde moitié de la victoire 3-2 contre le Sporting Kansas City le 13 avril. Il devrait jouer contre Orlando.

« Jordi est prêt et de retour, et nous sommes heureux de le retrouver », a déclaré Morales.

Miami se rendra à Orlando en tant que leader du classement de la Conférence Est avec 27 points en 13 matchs et une fiche de 8-2-3.

Désormais, les Hérons vont tenter de décrocher leur première victoire à l’Inter&co. Stade d’Orlando, en Floride, mercredi soir.