Messi “génial” sur le point d’imiter Diego Maradona

La finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 étant sa dernière apparition sur la plus grande scène de football, Lionel Messi en fait certainement un moment mémorable.

Messi n’est plus qu’à 90 minutes de la récompense ultime d’avoir une Coupe du monde à jamais attachée à son nom alors que l’Argentine affronte la France, championne en titre, dimanche au magnifique stade Lusail au Qatar.

L’or à 18 carottes a fait allusion à Messi tout au long de sa carrière de décorateur.

Le footballeur mercuriel et doué a remporté de nombreux trophées tout au long de sa brillante carrière, d’abord à Barcelone et maintenant au Paris Saint-Germain.

Le joueur de 35 ans détient le nombre record de Ballon d’Or (7), ainsi que le succès avec l’Argentine en remportant la Copa America en 2021.

Il a disputé un total de cinq Coupes du monde, atteignant la finale en 2014 mais subissant une défaite atroce face à l’Allemagne.

Malgré tous les succès remportés par Messi tout au long de sa carrière, il subsiste toujours des doutes quant à savoir s’il est effectivement le plus grand joueur de tous les temps, mais remporter la Coupe du monde est considéré comme un élément important, comme l’a montré la légende argentine Diego Maradona.

Messi est souvent critiqué pour ne pas avoir reproduit ses performances en club avec son équipe nationale.

Après l’élimination de l’Argentine en huitièmes de finale en France lors de la Coupe du monde 2018, Maradona aurait déclaré: “Nous ne devrions plus déifier Messi. Il est Messi quand il joue pour Barcelone. Messi est Messi quand il porte ce maillot et c’est un autre Messi. avec l’Argentine. C’est un grand joueur mais ce n’est pas un leader. Il est inutile d’essayer de faire un leader d’un homme qui va aux toilettes 20 fois avant un match.”

Lionel Messi sous pression. (Photo de Clive Mason/Getty Images)

La première apparition de Messi en Coupe du monde remonte à 2006 et même à l’âge tendre de 18 ans, il a illuminé le tournoi, marquant un but et enregistrant une seule passe décisive. Malgré le talent de Messi, il n’a pas été utilisé en quart de finale contre l’Allemagne, pays hôte, car les Sud-Américains ont été renvoyés chez eux aux tirs au but.

En 2010, avec Diego Maradona comme manager, cela semblait écrit dans les étoiles.

Le roi et l’héritier redonnant gloire à l’Argentine pour la première fois depuis 1986 serait l’histoire romantique parfaite. Cependant, leurs adversaires allemands n’ont jamais lu le scénario alors qu’ils humiliaient l’Argentine 4-0. C’était un tournoi à oublier pour Messi car il n’a pas trouvé le fond des filets tout au long de l’événement en Afrique du Sud.

La Coupe du monde 2014 a été la plus proche de Messi pour remporter le trophée. Tous les prétendants sont sortis du tournoi un par un et il semblait que son destin pourrait être accompli, mais ce ne devait pas être le cas.

Il a peut-être entraîné son pays en finale avec quatre buts, mais ils ont subi une défaite 1-0 contre l’Allemagne en finale.

Malgré la défaite déchirante, Messi a reçu le Ballon d’Or puisqu’il a été élu joueur du tournoi, le premier Argentin à remporter le prix depuis le regretté et grand Maradona en 1986. La distinction, cependant, semblait peu intéressante pour Messi après la défaite. .

Messi recevant la distinction a été considéré comme controversé car la FIFA a reçu un contrecoup pour cela. L’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a récemment admis que c’était une erreur d’attribuer le ballon d’or à Messi.

“Je pense que la décision était incorrecte. J’ai été surpris lorsque j’ai reçu la décision du comité”, a déclaré Blatter. “Ils m’ont dit qu’ils n’avaient regardé que 10 des joueurs qui avaient participé à la finale.

Maradona lui-même a eu son mot à dire sur la question : “Messi ? Je lui donnerais le paradis si possible. Mais ce n’est pas juste quand quelqu’un gagne quelque chose qu’il n’aurait pas dû gagner juste à cause d’un plan marketing.”

Lionel Messi passe devant le trophée de la Coupe du monde. (Photo par El Grafico/Getty Images)

La Coupe du monde 2018 a été décevante pour Messi et l’Argentine. Messi a marqué lors du dernier match de groupe contre le Nigeria, un but qui s’est avéré être son seul alors que l’Argentine quitterait la Coupe du monde en huitièmes de finale, la première étape de sa carrière.

Avance rapide jusqu’en 2022, et Messi semble plus déterminé que jamais. Actuellement, il est le co-meilleur buteur du tournoi, à égalité avec la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe sur cinq buts. Le 11e but de Messi en Coupe du monde de sa carrière, lors d’une 25e apparition record en Coupe du monde, l’a placé devant Gabriel Batistuta en tant que meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du monde en Argentine.

L’Argentine se qualifiant pour la finale semblait peu probable au début du tournoi alors qu’elle prenait un départ cauchemardesque, subissant une défaite meurtrière 2-1 contre l’Arabie saoudite.

Cependant, depuis le premier match du tournoi, l’Argentine et Messi ont produit des performances dominantes, battant l’Australie, les Pays-Bas et la Croatie à élimination directe.

“J’ai vu le joueur qui héritera de ma place dans le football argentin et il s’appelle Messi. Messi est un génie.” dit feu Maradona. Tout au long de sa carrière, il se peut que l’ombre de Maradona ait plané sur le joueur de 35 ans.

Seize ans après ses débuts en Coupe du monde, si Messi devait sortir avec le trophée dimanche, Pelé, Cristiano Ronaldo et Maradona pourraient être dépassés et le débat pour le plus grand joueur de tous les temps pourrait bien être mis au lit. si ce n’est déjà fait.