Messi fustige Van Gaal, arbitre après la victoire en quart de finale

La superstar argentine Lionel Messi est normalement connue comme un joueur plus réservé. Le meneur de jeu, maintenant âgé de 35 ans, n’est pas vraiment flashy ou bruyant en dehors du terrain. Cependant, Messi a montré une équipe plus impitoyable après la victoire de son équipe en quart de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas vendredi.

Messi a récolté un but, une passe décisive et converti son penalty pour guider l’Argentine en demi-finale. Après le match épique, la superstar a été vue en train d’avoir une discussion assez animée avec le patron néerlandais Louis van Gaal et l’entraîneur adjoint Edgar Davids.

Les débats se sont poursuivis dans le tunnel

Les débats entre les deux parties semblaient se poursuivre dans le tunnel après le match. En fait, la vidéo montrait également Messi en train de japper sur quelqu’un lors de son interview d’après-match avec la télévision argentine.

La superstar a expliqué les problèmes aux journalistes lors de l’interview. “Je me sens irrespectueux de la part de Van Gaal après ses commentaires d’avant-match et certains joueurs néerlandais ont trop parlé pendant le match”, a déclaré Messi.

Avant le match, Van Gaal avait affirmé que Messi n’aidait pas ses coéquipiers lorsqu’il n’était pas en possession du ballon. Le joueur vedette a contre-attaqué ces commentaires en fustigeant la tactique du Néerlandais.

“Van Gaal vend qu’il joue bien au football, puis il avance dans la surface et commence à lancer de longs ballons”, a déclaré Messi. “Nous méritions de passer et c’est ce qui s’est passé.”

L’arbitre du match impétueux a également été fortement critiqué

En plus des commentaires sur Van Gaal, le joueur n’était pas non plus satisfait de l’arbitre du match Antonio Mateo Lahoz. L’arbitre espagnol excentrique a distribué 17 cartons jaunes au total tout au long du match historique. Messi a même suggéré que la FIFA devrait exclure Lahoz des futurs matches.

“Je ne veux pas parler des arbitres car après ils vous sanctionneront, mais les gens ont vu ce qui s’est passé”, a affirmé Messi. “Je pense que la FIFA doit s’en occuper. Ça ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d’une telle ampleur, d’une telle importance. L’arbitre ne peut manquer d’être à la hauteur de la tâche.“

L’Argentine affrontera désormais la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde le mardi 13 décembre.

Crédit photo : IMAGO / PA Images