Messi fulmine contre Ramos après un tacle d’entraînement imprudent (VIDEO)

Lionel Messi n’était pas content de la brutalité de Sergio Ramos

Vous pouvez les faire sortir d’Espagne, mais la rivalité Barcelone-Real Madrid perdure à Paris, si l’on en croit la séquence vidéo de Lionel Messi renfrogné devant son rival de longue date devenu coéquipier Sergio Ramos.

Messi, qui a échangé Barcelone contre la capitale française l’année dernière, et la légende espagnole Ramos ont été au cœur de la rivalité El Clasico entre les deux clubs de football les plus titrés de la Liga pendant plus d’une décennie.

Mais le couple a été contraint de mettre de côté ses différences il y a un été lorsque tous deux sont arrivés en France après des périodes incroyablement réussies dans les clubs où ils se sont fait un nom.

À en juger par les images qui sont devenues virales en ligne à la suite du martèlement 6-2 du PSG en pré-saison contre l’équipe japonaise Gamba Osaka, une partie de la tension demeure entre les deux superstars.

Le bref clip montre le duo dans des équipes opposées lors d’un exercice d’entraînement, avec Ramos coupant les talons de Messi alors qu’il passe au but. L’icône argentine ne réagit pas au départ lorsqu’il s’approche du but et tire le ballon au fond des filets, mais peu de temps après, il se tourne vers Ramos et, eh bien, si les regards pouvaient tuer…

Messi en colère et se disputant avec Ramos après avoir durement taclé Messi à l’entraînement 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU — Xabhi ✪ (@FCB_Lad) 24 juillet 2022

L’Espagnol n’augmente pas les enjeux et offre à son coéquipier une tape conciliante sur la tête pour ses ennuis.

Les deux coéquipiers du PSG, réunis par le destin, ont une longue histoire. En 2010, Ramos a été expulsé alors qu’il jouait pour le Real Madrid pour un macabre tacle par derrière sur Messi – ce qui a incité l’ancien skipper du Barça, habituellement cool, Carles Puyol, à faire des remontrances à son coéquipier international Ramos.

Lors de la campagne 2016-17, Ramos a de nouveau reçu ses ordres de marche après un tacle à deux pieds d’El Clasico sur Messi.

Les deux ennemis devenus alliés semblaient avoir réparé les clôtures au moment du coup d’envoi du match, cependant, le PSG mettant en déroute l’équipe japonaise 6-2 dans un match dans lequel Messi figurait parmi les buteurs.

Neymar lors d’un match de pré-saison au Japon 😬 (passant par @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/1VUHLEcDcp — B/R Football (@brfootball) 25 juillet 2022

Fantasme ? 😂😂😂 ge sendo ge … tocou é pênalti!

Bando de gente que nunca se quer chutou uma bola e fica fazendo matéria de merda 😂🤦🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) 25 juillet 2022

Il en était de même pour Neymar, le footballeur le plus cher du monde qui a été provisoirement lié à un transfert loin du PSG cet été.

Mais quiconque cassera sa tirelire pour signer la star brésilienne devra faire face aux gros titres des journaux qui accompagnent chacun de ses mouvements – dont les derniers sont centrés sur un ” plongeon ” que Neymar aurait effectué pendant le match.

Le joueur, cependant, n’acceptait pas grand-chose de l’examen minutieux qui se présentait à lui après le match.

Après avoir été accusé par l’équipe brésilienne Ge de jouer à partir de ce qu’ils ont appelé un défi «fantôme», il a répondu en nature.

“Fantôme?», a-t-il déploré sur Twitter. «Ge étant Ge… c’est un penalty ! Un tas de gens qui ne veulent jamais taper dans un ballon et continuer à faire de la merde.”