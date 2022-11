Messi frappe pour maintenir les espoirs de l’Argentine en Coupe du monde

Le capitaine argentin a marqué alors que son équipe remportait une victoire cruciale contre le Mexique au Qatar

L’Argentine a ravivé ses chances d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar alors que les buts de Lionel Messi et Enzo Fernandez leur ont donné une victoire 2-0 sur le Mexique.

Après avoir subi une première défaite face à l’Arabie saoudite dans l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la Coupe du monde, l’Argentine savait qu’une répétition contre le Mexique mettrait fin à ses espoirs au Qatar, tandis qu’un match nul laisserait également son sort suspendu à un fil.

En fin de compte, c’était à nouveau Messi à la rescousse alors qu’il marquait un but à la 64e minute avant que Fernandez n’ajoute une deuxième brillamment prise dans les phases finales.

Après que la Pologne a battu l’Arabie saoudite 2-0 plus tôt samedi, le groupe C se dirige vers ce qui promet d’être un dénouement serré mercredi lorsque les Polonais affronteront l’Argentine et le Mexique affrontera les Saoudiens.

La Pologne est actuellement en tête avec quatre points, avec l’Argentine et l’Arabie saoudite à égalité avec trois points et le Mexique en bas du classement avec un point lors de leurs deux matches.

Messi et l’Argentine ont célébré sauvagement après leur victoire.

© Dean Mouhtaropoulos / Getty Images



Que l’Argentine reste en vie est à nouveau en partie grâce à son capitaine Messi, qui égalait le record de Diego Maradona de 21 matches de Coupe du monde pour son pays.

Une atmosphère bruyante dans les tribunes du stade Lusail n’a pas été initialement égalée par l’action sur le terrain en première mi-temps, les deux équipes ayant eu du mal à se créer des occasions.

L’ailier mexicain Alexis Vega a testé le gardien argentin Emi Martinez avec un coup franc juste avant la pause, tandis que Messi a levé son propre coup franc au-dessus de la barre transversale cinq minutes après le début de la seconde période depuis ce qui semblait être une position prometteuse.

Mais l’Argentine, double vainqueur du tournoi, a commencé à presser et la percée est survenue juste après l’heure de jeu grâce à son talisman.

Récupérant le ballon sur le bord de la surface, Messi a mélangé pour faire de la place avant d’envoyer un entraînement bas dans le coin inférieur, hors de portée du gardien mexicain désespéré Guillermo Ochoa.

La foule a éclaté alors que Messi pompait ses bras pour célébrer, bien conscient de l’ampleur d’un but qui a ravivé les espoirs de Coupe du monde de l’équipe de Lionel Scaloni.

Le Mexique n’a pas réussi à monter un semblant de retour, et le remplaçant Fernandez a doublé l’avance de l’Argentine à la 87e minute lorsque le milieu de terrain a récupéré une passe de Messi juste à l’intérieur de la surface, fouettant un superbe effort dans le coin le plus éloigné.

Fernandez a inscrit un deuxième but brillant pour l’Argentine.

© Dan Mullan / Getty Images



Messi, 35 ans, a déjà déclaré que ce serait son chant du cygne en Coupe du monde.

Bien qu’il ait mis fin à son hoodoo avec l’Argentine en remportant la Copa America l’année dernière, la Coupe du monde reste une omission flagrante sur un CV étincelant dans lequel il a remporté toutes les distinctions possibles au niveau du club, ainsi que sept couronnes Ballon d’Or.

Messi et l’Argentine pousseront un soupir de soulagement qu’ils vivent pour se battre un autre jour au Qatar avant le dernier tour des matchs du groupe C.