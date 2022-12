Messi frappe l’entraîneur néerlandais après un affrontement colérique en Coupe du monde (VIDEO)

L’Argentine a triomphé des Pays-Bas dans un quart de finale de Coupe du monde houleux

Lionel Messi a vivement critiqué l’approche des Pays-Bas lors d’un quart de finale houleux de la Coupe du Monde de la FIFA, qui a établi un nouveau record du plus grand nombre de cartons jaunes émis en un seul match dans l’histoire du tournoi.

L’Argentine a triomphé lors d’une séance de tirs au but après deux buts dramatiques en retard du remplaçant néerlandais Wout Weghorst qui ont prolongé le match et, finalement, des pénalités – mais s’exprimant après l’affrontement, la star du Paris Saint-Germain a frappé les Pays-Bas pour avoir recouru à ce qu’il a suggéré. étaient des tactiques grossières et longues pour égaliser.

“[Dutch coach] Van Gaal dit qu’ils jouent bien au football, mais ce qu’il a fait a été mis sur des personnes de grande taille et a frappé de longues balles», a déclaré Messi, qui a aidé le premier but de l’Argentine avec un sublime ballon en profondeur à Nahuel Molina et a ensuite doublé son avantage depuis le point de penalty.

Alors hier, Lionel Messi a abusé de l’arbitre, a abusé de l’entraîneur rival et a abusé d’un de ses adversaires.

Je pense que si Ronaldo faisait ça, cela attirerait un peu plus l’attention des médias…. pic.twitter.com/45O3RFpCa7 – Piers Morgan (@piersmorgan) 10 décembre 2022

Cependant, l’intervention tardive du Weghorst de 6 pieds 6 pouces a menacé de briser le cœur des Argentins dans ce qui était un affrontement de mauvaise humeur qui a vu 18 cartons jaunes remarquables émis par l’arbitre du match Antonio Mateu Lahoz, dont plusieurs sont survenus après que le banc des remplaçants néerlandais a réagi avec colère. à Leandro Paredes propulsant le ballon vers la pirogue des Pays-Bas après avoir commis une faute sur Nathan Ake.

Fait remarquable, un seul joueur – le Néerlandais Denzel Dumfries – a reçu un carton rouge après la fin des tirs au but.

“Je ne veux pas parler de l’arbitre parce qu’on ne peut pas être honnête. Si vous parlez, ils vous sanctionnent, la FIFA doit y penser, ils ne peuvent pas mettre un arbitre comme ça pour ces cas-là, ils ne peuvent pas mettre un arbitre qui n’est pas à la hauteur“, a ajouté Messi par la suite.

Lionel Messi à Wout Weghorst après le match : « Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? Retourne là-bas, idiot. Reviens là-bas, oui ! 😨pic.twitter.com/LaJlIgpaRy — SPORTbible (@sportbible) 10 décembre 2022

Messi était sur 🔥 pic.twitter.com/lK8gJ9Wu0P – Carlos Montero (@CMonteroOficial) 10 décembre 2022

Messi a également été la source d’une certaine controverse après avoir célébré son but pendant le temps réglementaire en mettant ses oreilles en coupe devant le banc néerlandais dans ce qui était considéré comme une référence à l’ancien milieu de terrain argentin et barcelonais Juan Roman Riquelme, qui a fait de même avec Van. Gaal alors que les deux étaient à Barcelone, alors qu’il était impliqué dans un différend avec le patron néerlandais à l’époque.

Messi a également ajouté qu’il sentait que l’esprit du dernier capitaine argentin vainqueur de la Coupe du monde, Diego Maradona, méprisait l’équipe actuelle dans sa tentative d’imiter la victoire de 1986 au Mexique.

“Diego nous voit du ciel. Il nous pousse et j’espère vraiment que cela restera ainsi jusqu’à la fin“, a déclaré Messi.

Messi et l’Argentine passeront désormais à la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA mardi contre la Croatie, le vainqueur affrontera le Portugal, le Maroc, l’Angleterre ou la France lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA dimanche prochain.