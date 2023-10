Lionel Messi a été nommé jeudi comme l’un des trois finalistes pour le prix du nouveau venu de l’année en MLS, bien qu’il n’ait disputé que six matches de championnat lors de sa première saison avec l’Inter Miami.

Messi est nominé aux côtés de l’attaquant d’Atlanta United Giorgos Giakoumakis et du milieu de terrain du St. Louis City SC Eduard Löwen.

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde figurait également parmi les 30 nominés pour le titre de MVP de la ligue plus tôt ce mois-ci, l’un des deux joueurs proposés par Miami lors de la phase de nomination des clubs.

Cependant, il n’a pas réussi à se classer parmi les trois premiers. présélectionné jeudimanquant le favori du FC Cincinnati Luciano Acosta, le vainqueur du Soulier d’Or Denis Bouanga du LAFC et le jeune coéquipier argentin de Messi Thiago Almada d’Atlanta.

Lionel Messi a été limité à seulement six apparitions en MLS, l’Inter Miami ayant raté une place en séries éliminatoires. Steve Limentani/ISI Photos/Getty Images

Après avoir signé un transfert gratuit, Messi a connu un début de vie de rêve à Miami. Le septuple Ballon d’Or a marqué 10 buts en sept matchs pour mener le club à son tout premier trophée avec la levée de la Coupe des Ligues. Il a également participé à la victoire de Miami en demi-finale de l’US Open Cup contre Cincinnati.

Cependant, les apparitions de Messi dans la ligue MLS ont été limitées par une blessure à la jambe subie alors qu’il était en service avec l’Argentine en septembre. Il n’a pu jouer que 372 minutes en six apparitions (quatre départs), marquant un but et fournissant deux passes décisives alors que Miami a raté une place dans les séries éliminatoires de la MLS.

Le candidat Giakoumakis a terminé deuxième de la course au Soulier d’Or avec 17 buts et trois passes décisives lors de sa première saison en MLS, tandis que l’ancien international junior allemand Löwen a inscrit six buts et 14 passes décisives en 29 apparitions.

Alors que Messi a eu un impact limité sur le terrain lors de sa première saison en MLS, son arrivée aux États-Unis a provoqué une augmentation des ventes de billets et de produits dérivés.

Le propriétaire directeur de l’Inter Miami, Jorge Mas, a déclaré plus tôt ce mois-ci que “tout a changé” depuis l’arrivée de Messi au club. Dans une publication sur Instagram plus tôt cette semaine, Messi a déclaré qu’il était “fier de tout ce que l’équipe a accompli cette saison”.

Les prix sont votés par les joueurs et entraîneurs actuels de la MLS, les directeurs techniques/directeurs généraux et certains membres des médias. Les gagnants seront annoncés tout au long des séries éliminatoires de la MLS.

Liste complète des nominés :

Landon Donovan MVP MLS

Luciano Acosta, FC Cincinnati

Thiago Almada, Atlanta United

Denis Bouanga, LAFC

Sigi Schmid Entraîneur MLS de l’année

Bradley Carnell, ville de Saint-Louis SC

Wilfried Nancy, équipage de Columbus

Pat Noonan, FC Cincinnati

Nouveau venu MLS de l’année

Giorgos Giakoumakis, Atlanta United

Eduard Löwen, ville de Saint-Louis SC

Lionel Messi, Inter Miami CF

Jeune joueur MLS de l’année

Thiago Almada, Atlanta United

Duncan McGuire, Orlando City SC

Aidan Morris, équipage de Columbus

Gardien de l’année MLS

Roman Burki, ville de Saint-Louis SC

Roman Celentano, FC Cincinnati

Pedro Gallese, Orlando City SC

Défenseur MLS de l’année

Yeimar Gomez Andrade, Seattle Sounders FC

Matt Miazga, FC Cincinnati

Tim Parker, ville de Saint-Louis SC

Joueur de retour de l’année en MLS

João Paulo, Seattle Sounders FC

Alan Pulido, Sporting de Kansas City

Miles Robinson, Atlanta United