Messi fera revenir le PSG samedi après la suspension du club

Lionel Messi débutera samedi le match à domicile de Ligue 1 du Paris Saint-Germain contre l’AC Ajaccio après avoir repris l’entraînement suite à une suspension imposée par le club, a déclaré vendredi l’entraîneur Christophe Galtier.

Messi était de retour à l’entraînement lundi après avoir été suspendu pour avoir effectué un voyage non autorisé en Arabie saoudite et manqué une séance d’entraînement en conséquence.

« J’ai parlé avec lui mardi pour voir quel était son état d’esprit et je l’ai trouvé très déterminé à jouer… Il commencera demain », a déclaré Galtier lors d’une conférence de presse.

ESPN a rapporté que Messi avait été suspendu pendant deux semaines après avoir fait le voyage alors qu’il était censé s’entraîner avec l’équipe le lendemain de la défaite 3-1 des dirigeants de la Ligue 1 à Lorient le mois dernier.

Messi s’est excusé auprès du PSG et de ses coéquipiers vendredi dernier et a été exclu de l’équipe pour sa victoire 3-1 à Troyes, deuxième, deux jours plus tard.

Le PSG a six points d’avance sur Lens et huit devant Marseille, troisième, avec quatre matchs à jouer cette saison.

Lionel Messi a repris l’entraînement et a présenté ses excuses à ses coéquipiers du PSG après sa suspension. Photo par Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

L’avenir de Messi au PSG a fait l’objet de nombreuses spéculations récemment, des sources ayant déclaré à ESPN que le capitaine argentin quitterait les champions de France à la fin de la campagne. Des sources ont ajouté qu’il avait reçu une offre officielle pour rejoindre le club saoudien d’Al Hilal la saison prochaine.

L’objectif du joueur est de remporter le titre français, cependant, a déclaré Galtier.

« Il est très impatient de remporter ce titre », a-t-il ajouté. « Avec lui dans l’équipe, nous devrons nous ajuster par rapport à ce que nous avons fait contre Troyes. Leo est Leo. Je ne vais pas entrer dans les statistiques mais quand il est avec nous, nous devons trouver un équilibre différent. »

La saison du PSG a été bien en deçà des attentes, ayant subi des éliminations précoces en Ligue des champions et en Coupe de France.

Lens prendra provisoirement trois points de retard sur le PSG s’il bat le Stade de Reims à domicile plus tard vendredi.

Le PSG a perdu trois de ses quatre derniers matchs à domicile.