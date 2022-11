“Messi était quelqu’un que nous n’avions jamais connu”, déclare Marc Valiente, capitaine de l’équipe des jeunes et défenseur du FC Goa

Le défenseur de 35 ans du FC Goa, Marc Valiente, trouve ses marques confortablement en Inde, affirmant que le style de jeu et l’environnement ici sont similaires à ceux pour lesquels il a été formé dès son passage à l’académie de Barcelone à l’adolescence. Le défenseur espagnol était dans la formation des jeunes de Barcelone, où il a dirigé un talent révolutionnaire et maintenant un grand des temps modernes – Lionel Messi.

Le défenseur parle des premiers jours où Messi a été amené pour la première fois à l’académie. Alors que l’équipe s’entraînait à jouer au football tactile rapide qui est devenu synonyme de Barcelone, Valiente a déclaré que la qualité de Messi à l’époque s’était immédiatement démarquée.

“Quand il est arrivé dans notre équipe, je pense qu’il avait 13-14 ans. Ce n’était pas facile pour lui parce qu’il venait d’Argentine”, a déclaré Valiente. “Il n’a pas pu jouer la première saison. Ce n’était pas facile pour lui de s’habituer à notre jeu, mais après cela, il n’a pas été timide. plus, et vous pouviez voir dès la première minute qu’il était si différent.”

Au fil des ans, de nombreux experts ont déclaré que le premier contact d’un jeune était un bon indicateur de la qualité qu’il possède. Depuis près de deux décennies maintenant, Messi est devenu un symbole de cette idée. Mais avant qu’il ne devienne l’un des plus grands du jeu, aidé par sa touche immaculée, Valiente et les autres membres de l’académie avaient été témoins.

“Ce dont je me souviens de cette époque, c’est que nous avions l’habitude de jouer deux touches – c’était notre style de jeu. Nous avons joué d’un côté à l’autre aussi vite que possible, en utilisant une ou deux touches”, a déclaré Valiente. “Il a touché le ballon peut-être six ou huit fois. [in the same time] que nous avons fait deux touches. C’était quelque chose de différent que nous n’avions jamais vécu. On pouvait voir qu’il était quelqu’un de différent. Nous ne savions pas qu’il deviendrait le meilleur joueur de tous les temps, mais Leo, à 14 ans, était comme ça.”

Ayant fait partie de ce qui est considéré comme l’un des plus grands groupes de joueurs à sortir de l’académie de Barcelone, Valiente a déclaré que l’un des facteurs clés du développement des jeunes joueurs est de leur donner une éducation ainsi que beaucoup de temps de jeu.

L’ancien joueur indien Izumi Arata, qui entraîne des joueurs de moins de 19 ans à l’académie Reliance Foundation Young Champs, qui vise le développement holistique des jeunes talents, a fait écho à ce sentiment.

« Le talent est partout. La piscine est immense. Vous avez juste besoin de faire des efforts supplémentaires pour atteindre toutes les régions de ce pays et je pense que la Reliance Foundation fait un travail fantastique en gardant des éclaireurs dans de nombreuses villes et États pour trouver les meilleurs talents de tout le pays. Nous avons besoin de beaucoup plus d’académies avec ce genre de vision », a déclaré Arata.

Le Hero ISL cette saison a vu le nouveau calendrier espacé être pleinement utilisé par les entraîneurs, car de plus en plus de jeunes joueurs ont eu du temps de jeu. Vingt-deux joueurs de moins de 25 ans ont fait leurs débuts cette saison dans l’ISL et 20 d’entre eux étaient des joueurs indiens, ce qui est conforme aux objectifs de Hero ISL de fournir une plate-forme pour les talents indiens révolutionnaires.

