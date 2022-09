L’Argentin est entré une fois de plus dans le livre des records du football européen

Une victoire de routine 3-1 à l’extérieur au Maccabi Haïfa pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions mercredi a vu Lionel Messi entrer dans l’histoire de la compétition.

Le PSG a eu peur lorsque Tjaronn Chery a mené l’équipe locale israélienne 1-0 en 24 minutes.

Moins d’un quart d’heure plus tard, cependant, Messi a égalisé en faisant tomber et en tapant un centre de Kylian Mbappe à bout portant.

Avec cela, Messi a battu non pas un mais deux records et est principalement devenu le joueur qui a marqué contre le plus d’équipes (39) dans la compétition en devançant son rival générationnel Cristiano Ronaldo (38).

De plus, le septuple vainqueur du Ballon d’Or a également battu un autre ancien ennemi du Real Madrid de son époque au FC Barcelone en devenant le premier joueur à marquer en LDC en 18 saisons différentes.

39 – Lionel Messi est devenu le premier joueur à trouver le chemin des filets contre 39 équipes différentes en UEFA Champions League, plus que tout autre joueur de la compétition (38 pour Cristiano Ronaldo). Globe-trotter. #MACPSG #UEFAChampionsLeague2022 pic.twitter.com/fJQCVPtKqo — OptaJean (@OptaJean) 14 septembre 2022

Messi y est parvenu en frappant le fond du filet à chaque campagne depuis 2005/06, lorsqu’il a aidé le Barça à remporter sa deuxième Coupe d’Europe à Paris aux côtés de Ronaldinho.

Son rival le plus proche, Karim Benzema, sur 17 saisons consécutives, pourrait revenir au niveau lors de la défense de la couronne madrilène, bien que le Français ait été absent pour blessure lors de la victoire 2-0 des géants espagnols contre le RB Leipzig au Bernabeu mercredi.

Alors que le coéquipier madrilène d’origine marocaine et musulmane de Messi, Achraf Hakimi, a été hué par les supporters du stade Sammy Ofer pour son précédent soutien vocal au sort palestinien, Messi est devenu viral pour l’adoration qu’il a reçue des mascottes du match.

Alors que les géants de la Ligue 1 faisaient la queue pour entendre l’hymne de la Ligue des champions avant le coup d’envoi, Messi a été assailli par des jeunes stars stupéfaits à la mâchoire ouverte qui lui ont fait des bisous et ont reçu un câlin de leur héros avec des images de l’incident déjà vues plus de trois millions de fois. .

Ailleurs, les gros titres ont été saisis par Erling Haaland pour un vainqueur tardif acrobatique contre l’ancien club du Borussia Dortmund à l’Etihad pour Manchester City.

Les détenteurs de la Premier League avaient perdu 1-0 et semblaient à plat contre leurs hôtes, mais un hurleur du défenseur central John Stones leur a donné un élan que Joao Cancelo a capitalisé en envoyant une délicieuse passe à l’extérieur du démarrage au Norvégien sur 84 minutes qui Haaland est rentré chez lui avec la semelle de sa botte pour faire 2-1.

À Londres, les rivaux nationaux de City, Chelsea, ont de nouveau eu du mal en obtenant un match nul 1-1 avec Red Bull Salzburg lors des débuts du nouveau manager Graham Potter après avoir initialement pris les devants grâce à Raheem Sterling.

Bien que les Bleus n’aient remporté que trois des huit matches cette saison, toute discussion sur une crise est dérisoire par rapport à celle subie par la Juventus qui est tombée à domicile 2-1 contre Benfica malgré un avantage précoce grâce à un premier match d’Arkadiusz Milik en quatre minutes.

Comme les Rangers, les plus bas du groupe A, qui ont perdu 3-0 contre Naples, la Juve est sans victoire dans le groupe H et affrontera ensuite le Maccabi Haïfa dans ce qui ressemble actuellement à la bataille pour la troisième place et la qualification en Ligue Europa.